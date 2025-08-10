Rusia denuncia una supresión masiva de información en Moldavia con la ayuda de la UE

Moscú, 11 ago (Sputnik).- Moldavia realiza el barrido del campo informativo a gran escala, aprovechando la ayuda de los servicios de inteligencia europeos y fondos occidentales, bajo el pretexto de la lucha contra la presunta «propaganda rusa», declaró el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú.

«Con la ayuda de los servicios de inteligencia europeos y con fondos de patrocinadores occidentales, las autoridades (de Moldavia) lanzaron un barrido masivo del campo informativo bajo el pretexto de contrarrestar ‘la propaganda rusa’ y ‘la difusión de narrativas antieuropeas y antigubernamentales'», afirmó Shoigú en su artículo «Moldavia en una encrucijada» escrito para la agencia de noticias RIA Nóvosti.

En este contexto, el secretario del Consejo de Seguridad planteó como ejemplo el Centro de Comunicación Estratégica y Lucha contra la Desinformación, creado en 2023, que, de hecho, tiene por objetivo la represión contra la oposición política en Moldavia.

«El Observatorio Europeo de Medios Digitales ha abierto un centro regional en Chisinau para la lucha contra la desinformación, ‘encargado de supervisar el proceso electoral’. Junto con Occidente, (las autoridades moldavas) están elaborando medidas prácticas para seguir de cerca las plataformas digitales en tiempo real con el fin de realizar operaciones coordinadas en el campo informativo», indicó.

Además, el Gobierno de Moldavia prevé aumentar significativamente el volumen de subvenciones para las organizaciones no gubernamentales nacionales que participan en «la lucha contra la desinformación», prosiguió Shoigú, así como fortalecer la capacidad de los servicios especiales de rastrear el flujo de dinero supuestamente vinculado a la financiación de «operaciones de información rusas».

«Tras el inicio de la operación militar especial (de Rusia) en Ucrania, el Servicio de Seguridad e Inteligencia de Moldavia suspendió las licencias de los principales canales de televisión en ruso y opositores y bloqueó más de 50 sitios web de medios de comunicación rusos con el pretexto de que supuestamente estaban divulgando información falsa que afectaba la seguridad nacional del país durante un estado de emergencia», recordó el alto cargo ruso.

El Gobierno moldavo intensificó desde 2023 sus ataques contra los medios de comunicación que no siguen su narrativa y cerró ya 13 canales televisivos y decenas de páginas web, entre ellas de la Agencia Sputnik Moldova, así como los portales de los canales moldavos Orizont TV, Prime TV, Primul, Publika TV, Canal 2, Canal 3 y otros. (Sputnik)