Rusia rechaza ante la ONU planes de Israel de ocupar todo el territorio de Gaza

ONU, 10 ago (Sputnik).- Rusia condena enérgicamente la intención de las autoridades israelíes de establecer el control de toda la Franja de Gaza y considera que esas acciones violan el derecho internacional, declaró este domingo el jefe adjunto de la misión rusa ante la ONU, Dmitri Polianski.

El jueves pasado, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que Israel pretende establecer el control sobre toda la Franja de Gaza para garantizar un perímetro de seguridad y, posteriormente, transferir el enclave a un nuevo gobierno civil.

«Esas acciones de la dirección israelí viola gravemente el derecho internacional, muestran su abierto desprecio por los llamados de la comunidad internacional y las decisiones del Consejo de Seguridad, y asestan un golpe muy grave a las perspectivas de una solución de dos Estados para el conflicto palestino-israelí. Condenamos enérgicamente los planes del gobierno de Netanyahu de apoderarse de Gaza», declaró el diplomático ruso en una reunión del Consejo de Seguridad.

La Federación de Rusia, señaló Polianski, está decepcionada de que Panamá, que ostenta la presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, haya ignorado las solicitudes de la mayoría de los miembros del consejo de convocar una reunión urgente y la haya programado únicamente para el domingo.

Inicialmente, la reunión correspondiente estaba prevista para el sábado 9 de agosto, según informó a Sputnik la misión pakistaní ante la ONU. Posteriormente, Panamá, que preside el Consejo de Seguridad de la ONU, pospuso la reunión para el domingo.

Previamente este domingo los ministros de Exteriores de ocho países de Europa condenaron los planes de Israel de ocupar toda la Franja de Gaza.

La guerra en el enclave estalló después de que miles de palestinos liderados por el movimiento palestino Hamás atacaran el 7 de octubre de 2023 el sur de Israel matando a 1.218 personas, la mayoría civiles, y tomaran 251 rehenes.

Del 19 de enero al 1 de marzo en la Franja de Gaza rigió un alto el fuego en el marco del acuerdo entre las partes sobre la liberación de rehenes israelíes a cambio de presos palestinos.

Durante seis semanas los grupos palestinos liberaron a 30 rehenes vivos y entregaron los cuerpos de ocho fallecidos. A su vez, Israel puso en libertad a unos 1.700 presos palestinos y retiró tropas desde el interior de la Franja de Gaza.

Al expirar oficialmente la tregua, las hostilidades seguían sin reanudarse por los intentos de los mediadores de involucrar a las partes en unas negociaciones continuas sobre un acuerdo en Gaza.

Sin embargo, Israel dejó de suministrar electricidad a la planta desalinizadora en Gaza y cerró el acceso a la entrada de camiones de ayuda humanitaria al enclave.

En los últimos dos meses Netanyahu permitió la entrada de ayuda humanitaria debido a la presión internacional y adjudicó a la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) el reparto, en contra de la opinión de todas las organizaciones humanitarias que trabajan sobre el terreno en Gaza, que la consideran una empresa no profesional humanitaria y que sirve motivos políticos israelíes.

Israel reanudó la ofensiva bélica rompiendo el alto el fuego a mediados de marzo, aduciendo la inflexibilidad de Hamás.

La cifra de gazatíes muertos en la guerra asciende a 61.369 y el número de heridos supera los 152.800. (Sputnik)