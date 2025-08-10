Siria condena el asalto de sus fuerzas militares a un hospital en Sueida

Damasco, 11 Ago. (EUROPA PRESS) – El Gobierno de Siria ha condenado este domingo el asalto perpetrado a mediados de julio por miembros de las fuerzas gubernamentales contra un hospital en la ciudad siria de Sueida, que desde hace semanas es foco de combates entre grupos armados afiliados a Damasco y facciones de la región homónima del suroeste del país, tras la circulación de un vídeo en redes sociales en el que se observa cómo estos hombres armados irrumpe en el centro médico y acorrala a su personal a punta de pistola.

«Damos seguimiento al doloroso vídeo que circula en redes sociales, que supuestamente fue grabado dentro del Hospital Nacional de Sueida. Condenamos y denunciamos este acto en los términos más enérgicos y afirmamos que los responsables rendirán cuentas y serán llevados ante la justicia para recibir su justo castigo, independientemente de sus afiliaciones», ha declarado el Ministerio del Interior a la agencia de noticias estatal SANA.

En respuesta a las imágenes que fueron grabadas por las cámaras de vigilancia del hospital, la cartera ministerial ha ordenado al adjunto para asuntos de Seguridad, el general Abdelkader al Tahán, «supervisar directamente la investigación para garantizar que los perpetradores sean identificados y arrestados lo más rápidamente posible».

Estas declaraciones del Gobierno sirio llegan en respuesta a la circulación de varios vídeos que fueron grabados en el interior del mencionado centro sanitario el pasado 16 de julio y en los que se ve cómo varios hombres armados detienen a decenas de personas, antes de arrastrar a la fuerza a una de ellas, golpearla y matarla de un tiro.

Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos y el portal de noticias Sueida 24, estos hombres pertenecen a las fuerzas de seguridad dirigidas por los ministerios del Interior y de Defensa de Damasco.

Este medio además ha identificado a esta víctima como «Mohamed Bahsas, uno de los voluntarios del personal médico del Hospital Nacional de Sueida, que fue golpeado por los miembros y luego se peleó con uno de ellos antes de que dos miembros le dispararan directamente» antes de cercar las instalaciones con tanques y vehículos blindados.

«Las grabaciones de las cámaras de vigilancia del Hospital Nacional de Sueida, del 16 de julio de 2025, revelan un crimen de guerra cometido por fuerzas oficiales de los ministerios de Defensa e Interior tras irrumpir en el hospital por la puerta principal y llegar a los pasillos y las salas, reunir al personal médico y de enfermería y liquidar a uno de ellos, moverse con total libertad por los pasillos del hospital y destrozar las cámaras de vigilancia», ha denunciado en su cuenta de la red social X.

El Gobierno de transición sirio liderado por el presidente Ahmed Al Shara anunció a mediados de julio un alto el fuego en Sueida y el despliegue de sus fuerzas de seguridad para preservar el cese de hostilidades tras una semana de combates entre beduinos afines a las autoridades de Damasco y las milicias de la minoría drusa.

Pese al alto el fuego, en los últimos días han vuelto a resurgir los enfrentamientos en la zona y cerca de 500 personas han tenido que ser evacuadas en el marco de una violencia que ha dejado hasta ahora más de 1.500 muertos desde mediados de julio, incluidos 349 ejecutados.