Sismo de magnitud 6,1 deja un muerto y 29 heridos en provincia turca de Balikesir

Estambul, 10 ago (Xinhua) — Una persona murió y 29 resultaron heridas durante un sismo de magnitud 6,1 ocurrido hoy en la provincia de Balikesir, en el noroeste de Turquía, anunció el ministro del Interior, Ali Yerlikaya.

Durante una conferencia de prensa en Balikesir, Yerlikaya confirmó que «un anciano de 81 años falleció».

El ministro añadió que no corre riesgo la vida de ninguno de los heridos y destacó que ya concluyeron las operaciones de búsqueda y rescate.

Yerlikaya también informó que un total de 16 edificios se derrumbaron en las zonas rurales de la provincia, de los cuales 12 eran estructuras abandonadas.

El sismo, ocurrido a las 19:53 hora local (16:53 GMT), causó pánico generalizado en la región. Se vio a residentes agrupados en zonas abiertas mientras las autoridades instaban al público a mantenerse alejado de las estructuras dañadas.