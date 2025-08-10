Ucrania y UE deben ser parte de cualquier acuerdo entre EEUU y Rusia, dice jefa de diplomacia de UE

Bruselas, 10 ago (Xinhua) — La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, indicó hoy que cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia debe incluir a Ucrania y la UE, mientras esos dos países se preparan para conversaciones sobre un posible cese al fuego del conflicto en Ucrania.

«Cualquier acuerdo entre Estados Unidos y Rusia debe incluir a Ucrania y la UE, dado que es un asunto concerniente a la seguridad de Ucrania y de toda Europa», dijo.

Kallas dio a conocer que convocará el lunes una reunión en línea de ministros de Relaciones Exteriores de la UE para discutir «nuestros próximos pasos».

El 15 de agosto se reunirán el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el estado de Alaska, Estados Unidos, para discutir un posible cese al fuego en Ucrania, en las primeras conversaciones entre los dos líderes desde 2021.