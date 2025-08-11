Ampliación: Industria de automóvil de China experimenta crecimiento constante en julio

Beijing, 11 ago (Xinhua) — La industria de automóvil de China experimentó un sólido crecimiento interanual tanto en producción como en ventas en julio, según datos de la industria publicados hoy lunes.

Solo en julio, la producción de vehículos del país se situó en 2,591 millones de unidades, con un aumento interanual del 13,3 por ciento, mientras que las ventas subieron un 14,7 por ciento a 2,593 millones de unidades, de acuerdo con estadísticas de la Asociación de Fabricantes de Automóviles de China (CAAM, siglas en inglés).

La producción total de automóviles del país en los primeros siete meses de 2025 subió un 12,7 por ciento con 18,24 millones de unidades, mientras que las ventas totalizaron 18,27 millones, materializando un incremento del 12 por ciento.

La producción de vehículos comerciales totalizó el mes pasado 298.000 unidades, lo que supone un aumento del 16,3 por ciento con respecto a julio de 2024, mientras que las ventas subieron un 14,1 por ciento a 306.000 unidades, según los datos de la CAAM.

La producción de vehículos comerciales aumentó un 6 por ciento interanual a 2,4 millones de unidades en el período enero-julio, mientras que las ventas alcanzaron los 2,43 millones de unidades, con un aumento del 3,9 por ciento.

Datos revelados previamente por la CAAM mostraron que la producción de vehículos de nueva energía en el período enero-julio subió un 39,2 por ciento hasta superar los 8,23 millones de unidades, mientras que las ventas aumentaron un 38,5 por ciento a 8,22 millones de unidades.

Las cifras publicadas el lunes también mostraron que las exportaciones de vehículos de China mantuvieron un impulso de crecimiento constante, con un incremento del 12,8 por ciento interanual entre enero y julio. Como dato a destacar, las ventas al exterior de vehículos de nueva energía se expandieron un 84,6 por ciento, acercándose a los 1,31 millones de unidades.