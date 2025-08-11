Armenia y Azerbaiyán se comprometen a no violar la integridad territorial del otro

Moscú, 11 ago (Sputnik).- Armenia y Azerbaiyán se comprometieron a no realizar acciones que atenten contra la integridad territorial del otro, según el proyecto de tratado de paz, publicado por el Ministerio de Exteriores armenio.

«Las partes confirman que no tienen reivindicaciones territoriales entre sí ni las plantearán en el futuro. Las partes no realizarán ningún acto, incluyendo la planificación, preparación, fomento o apoyo de tales actos, que tenga por objetivo violar o socavar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad política de la otra parte», destaca el texto.

Ereván y Bakú también se abstendrán del uso de la fuerza o de la amenaza del uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política, o de cualquier otra manera incompatible con la Carta de la ONU.

Asimismo, no permitirán que ninguna país utilice sus respectivos territorios para el uso de la fuerza contra la otra parte y se abstendrán de intervenir en sus asuntos internos.

«Las partes no desplegarán fuerzas de terceros a lo largo de sus fronteras mutuas. Las partes, en espera de la delimitación y posterior demarcación de su frontera mutua, aplicarán las medidas de seguridad y fomento de la confianza mutuamente acordadas, incluido en el ámbito militar, con miras a garantizar la seguridad y la estabilidad en las regiones fronterizas», agrega el borrador.

El texto también precisa que dentro del mes siguiente a la entrada en vigor de este tratado, ambos países cancelarán, terminarán o de otra manera anularán todas las reclamaciones, quejas, demandas, objeciones, procedimientos y disputas interestatales relacionadas con asuntos que existían antes de la firma de este documento.

Los dos países «no emprenderán, fomentarán ni participarán de ninguna manera en ninguna acción hostil contra la otra parte que sea contraria al presente tratado en los ámbitos diplomático, de información y otros», señala el texto.

Además, Armenia y Azerbaiyán se comprometen a establecer relaciones diplomáticas entre sí de conformidad con las disposiciones de las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares (1961 y 1963, respectivamente).

Según el texto, Ereván y Bakú combatirán la intolerancia, el odio racial y la discriminación, el separatismo, el extremismo violento y el terrorismo en todas sus manifestaciones dentro de sus respectivas jurisdicciones, y cumplirán con sus obligaciones internacionales aplicables.

Entre otras cosas, los dos países se comprometen a abordar los casos de personas desaparecidas durante el conflicto armado y intercambiar de toda la información disponible sobre estas personas directamente o en cooperación con las organizaciones internacionales pertinentes.

En este contexto, reconocen la importancia de investigar el destino de estas personas, incluyendo la búsqueda y restitución de sus restos, y de garantizar que se haga justicia en relación con ellas mediante investigaciones adecuadas. (Sputnik)