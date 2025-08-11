Brasil dijo «basta» a la posibilidad de golpismo, dice juez que procesa a Bolsonaro

Río de Janeiro (Brasil), 11 ago (Sputnik).- El juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil Alexandre de Moraes, conocido por procesar al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) afirmó este lunes que Brasil dijo «basta» a la posibilidad de golpismo gracias a la Constitución de 1988.

«Brasil, en 1988, con la Asamblea Nacional Constituyente, dijo basta a esa posibilidad de golpismo; Brasil dijo basta a esa posibilidad de intromisión de las Fuerzas Armadas, sean oficiales o paraoficiales, en la política brasileña, Brasil dijo basta, en la Constitución de 1988, a la idea de personalismo, populismo», dijo De Moraes durante un homenaje del Tribunal de Cuentas de São Paulo.

El juez añadió que en Brasil, y en Latinoamérica en general, el problema es que el poder legislativo por sí solo nunca consiguió poner frenos al populismo armado del Ejecutivo, por lo que en 1988 la legislación brasileña «fortaleció la tercera rama del Gobierno: el poder judicial».

De Moraes es objeto de sanciones y presiones por parte de la extrema derecha después de que decidiera imputar a Bolsonaro por su presunto liderazgo en el intento golpista que se vivió en Brasil tras las elecciones de 2022, cuando fue derrotado por el actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

La semana pasada, el Gobierno de EEUU anunció que había incluido al juez en la lista de personas sancionadas con la Ley Magnitsky, usada para castigar a extranjeros acusados de graves violaciones de Derechos Humanos, por considerar que lidera una persecución injustificada contra Bolsonaro. (Sputnik)