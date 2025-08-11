Chile declara nuevo humedal y completa 133 ecosistemas acuáticos protegidos

Santiago, 11 ago (Sputnik).- El ministerio de Medio Ambiente de Chile informó este lunes que se completó el proceso para añadir al parque Denavi Sur al catálogo de humedales protegidos por la legislación nacional, convirtiéndose en el ecosistema acuático número 133 del país.

«¡Comenzamos la semana con buenas noticias! Hoy declaramos un nuevo humedal urbano: Denavi Sur, en Talcahuano, región del BioBio (sur); con esta declaratoria nuestro país suma 133 ecosistemas acuáticos protegidos, 23 en la Región del Biobío y 2 en la comuna de Talcahuano», consignó el ministerio a través de sus redes sociales.

Denavi Sur tiene una superficie de 1,66 hectáreas y alberga distintas especies de vegetación endémica como la aristotelia chilensis, la luma apiculata y el pemus boldus, entre otras.

Además, en este lugar habitan animales como el pato jergón, el pato jergón chico, la tagua común y el camarón excavador.

Durante años, grupos ecologistas lucharon para que este lugar alcanzara el estatus de humedal protegido, debido a que empresas privadas estaban tramitando permisos para construir canchas de fútbol en la zona. (Sputnik)