China se opone a toda acción que dañe a civiles, dice portavoz de cancillería

Beijing, 11 ago (Xinhua) — China se opone a todas las acciones que dañan a civiles y condena las acciones violentas dirigidas contra los corresponsales, dijo hoy lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Lin Jian.

Lin hizo estas declaraciones en respuesta a una pregunta de los medios de comunicación sobre la noticia de que Israel mató a cinco corresponsales de Al Jazeera en un ataque aéreo esta mañana, hora de Beijing, y agregó que el número de corresponsales muertos asciende a 237 desde que Israel lanzó la operación militar a gran escala.

«Lamentamos que los corresponsales perdieran la vida trágicamente en el conflicto», afirmó el portavoz.

China insta a Israel a detener de inmediato su operación militar en Gaza, reanudar plenamente el acceso a los suministros humanitarios, evitar una crisis humanitaria de mayor escala y distender la situación lo antes posible, expresó Lin.