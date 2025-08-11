EEUU mantiene recluidos a 81 migrantes mexicanos en la cárcel Alcatraz de los Caimanes

Ciudad de México, 11 ago (Sputnik).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó este lunes que al menos 81 personas de ese país están recluidas en la cárcel Alcatraz de los Caimanes, el centro de detención de inmigrantes indocumentados que fue inaugurado el primero de julio de este año en un pantano del estado de Florida (sureste).

«Al 11 de agosto, el consulado de México en Miami ha entrevistado a 81 mexicanos internados», en esas instalaciones, dijo la jefa de Estado en conferencia de prensa.

Según el reporte oficial, la cifra de mexicanos detenidos en Alcatraz de los Caimanes se duplicó con respecto al 29 de julio, cuando había 39 personas recluidas allí.

La mandataria aseguró que su Gobierno está haciendo esfuerzos a nivel diplomático para que los mexicanos detenidos en esas instalaciones permanezcan allí el menor número de días posible.

Las autoridades consulares mexicanas ofrecen protección a todos los ciudadanos que hayan sido detenidos en redadas contra inmigrantes, y se encuentren alojados en cárceles de EEUU.

El cónsul mexicano en Miami, Rutilio Escandón, es el responsable de acudir a Alcatraz de los Caimanes para atender las necesidades de sus connacionales recluidos allí..

La cárcel, construida para agilizar la detención y la deportación de inmigrantes, tiene capacidad para 5.000 personas y está situada en un antiguo aeropuerto ubicado entre los Everglades, un pantano habitado por caimanes.

Asesoría jurídica

Sheinbaum aseguró que algunos detenidos quieren abrir juicios en cortes de EEUU para evitar una deportación inmediata, mientras otros aceptan retornar al país inmediatamente.

Según la mandataria a estos últimos se les da todo el apoyo necesario a través del consulado.

Por otro lado, Sheinbaum indicó que el Gobierno de México no ha registrado hasta la fecha denuncias de violaciones a los derechos humanos en esa prisión.

«Hasta ahora no hay reportes (de violaciones de derechos humanos). Se está en permanente comunicación, evidentemente no estamos de acuerdo con este tipo de lugares de reclusión», puntualizó.

Asimismo, la mandataria relató que las personas detenidas en Alcatraz de los Caimanes tienen que ser transferidas algunas veces a otro sitio de reclusión federal para ser repatriados, si no hay un juicio presentado para evitar la deportación.

El 8 de agosto pasado, el Pentágono comenzó la construcción de otro extenso centro de detención para migrantes indocumentados en Fort Bliss, Texas (sur), que podría alcanzar una capacidad de 5.000 personas.

El 4 de julio, el presidente de EEUU, Donald Trump, anunció que destinará 45.000 millones de dólares para ampliar en los próximos cuatro años los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Desde que Trump asumió su segundo mandato en febrero de este año, México ha recibido a 76.000 connacionales deportados desde EEUU. (Sputnik)