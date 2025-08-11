Moscú, 11 ago (Sputnik). – Las tropas rusas eliminaron con bombas de aviación y vehículos aéreos no tripulados Guerán a 50 militares ucranianos y además destruyeron dos tanques Abrams en la provincia de Sumi (nordeste), según un vídeo divulgado por el Ministerio de Defensa ruso.

«Como resultado del ataque del Ejército ruso, fueron abatidos hasta 50 soldados ucranianos. También fue volado un almacén de munición y puestos fuera de servicio 10 equipos bélicos de fabricación extranjera, incluidos dos tanques Abrams, cuatro vehículos de combate Bradley y otro armamento», detalló el organismo militar ruso.

El ente también publicó un vídeo donde aparecen aviones rusos Su-34 y vehículos aéreos no tripulados Guerán asestando golpes a un batallón mecanizado de la 144 Brigada Mecanizada Independiente del Ejército ucraniano en la provincia de Sumi.

Desde el comienzo de la operación militar especial rusa en febrero de 2022, Ucrania ha perdido 665 aeronaves, 283 helicópteros, 76.497 vehículos aéreos no tripulados, 625 sistemas de misiles antiaéreos, 24.539 tanques y otros vehículos blindados de combate, 1.585 vehículos de combate con lanzacohetes múltiples, 28.387 cañones de artillería de campaña y morteros, 39.500 unidades de vehículos militares especiales. (Sputnik)