Estados Unidos y China extienden por 90 días más la suspensión de sus aranceles

Washington/Beijing, 12 Ago. (EUROPA PRESS/Xinhua) – Estados Unidos y China han anunciado este lunes un acuerdo por el cual ambos países prolongarán durante tres meses más la suspensión de una parte sustancial de los aranceles aplicados mutuamente, tras reunirse autoridades de Washington y Pekín en Estocolmo (Suecia) el 28 y 29 de julio.

«Acabo de firmar una orden ejecutiva que prorrogará la suspensión arancelaria a China durante otros 90 días. El resto de elementos del acuerdo permanecerán sin cambios», ha afirmado el presidente estaounidense, Donald Trump, en la red Truth Social, en alusión a la correspondiente orden en la que sitúa la nueva fecha límite en el 10 de noviembre.

Asimismo, en un comunicado conjunto de ambos gobiernos, las dos mayores potencias económicas del mundo han detallado los términos de este acuerdo, forjado en el encuentro en Suecia entre el vice primer ministro chino, He Lifeng, y, de la parte estadounidense, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante de Comercio, Jamieson Greer.

Las condiciones de esta nueva prórroga replican las firmadas en la primera suspensión, el 12 de mayo, por un periodo también de 90 días, dejando en un 30 por ciento los aranceles a las importaciones chinas en Estados Unidos y en un 10 por ciento los gravámenes a los productos estadounidenses en China, frente a las tarifas del 145 y 125 por ciento, respectivamente, que habían sido anunciadas hasta entonces.

China confirma acuerdo sobre aranceles con EEUU

Beijing– La agencia de noticias Xinhua, informó en Beijing que el Ministerio de Comercio de China anunció hoy martes que mantiene la suspensión o la eliminación a partir del martes de las medidas de control de exportaciones impuestas a algunas entidades estadounidenses, en consonancia con el consenso alcanzado durante la reunión económica y comercial de alto nivel entre China y Estados Unidos celebrada en Estocolmo.

El Ministerio de Comercio añadió 28 entidades estadounidenses a la lista de control de exportaciones el 4 y 9 de abril de 2025, prohibiendo la exportación de artículos de doble uso a las mismas.

El 14 de mayo, el ministerio anunció la suspensión de las medidas de control de exportaciones sobre las 28 entidades estadounidenses por 90 días.

Para las 16 entidades estadounidenses añadidas a la lista el 4 de abril, las medidas relacionadas permanecerán suspendidas por 90 días adicionales, señaló el ministerio en la declaración de hoy martes.

Para las 12 entidades estadounidenses incluidas en la lista el 9 de abril, las medidas relacionadas han sido levantadas, según la misma fuente.

Los exportadores que busquen suministrar artículos de doble uso a las entidades mencionadas anteriormente deben presentar solicitudes al ministerio de acuerdo con las regulaciones pertinentes. El ministerio revisará las solicitudes conforme a las leyes y regulaciones y otorgará permisos si se cumplen los requisitos.