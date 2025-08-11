Explosión en siderúrgica de EEUU deja varios heridos

Nueva York, 11 ago (Xinhua) — Varias personas resultaron heridas luego de una explosión ocurrida hoy en la siderúrgica Clairton Coke Works en el estado de Pensilvania, Estados Unidos.

Ya está en marcha una operación de rescate de las personas atrapadas bajo los escombros luego de la explosión, dijeron oficiales del condado citados por medios locales.

Aún se desconoce cuántas personas quedaron atrapadas bajo los escombros.

En una publicación en la red social X, el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, dijo que su administración mantiene contacto con los funcionarios locales mientras responden a la explosión.

El vicegobernador de Pensilvania, Austin Davis, publicó una declaración en la que indicó que el estado proveerá los recursos y personal necesarios para ayudar a responder a la emergencia.