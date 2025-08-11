Gobierno de Colombia lamenta la muerte de senador y precandidato Uribe Turbay

Bogotá, 11 ago (Sputnik).- La Presidencia de Colombia lamentó la muerte del senador y precandidato del Centro Democrático (derecha) Miguel Uribe Turbay, ocurrida este lunes dos meses de haber sido herido de bala durante un mitin político en la capital del país.

«La Presidencia de la República lamenta profundamente el fallecimiento del Senador Miguel Uribe Turbay», escribió la cuenta oficial de presidencia en X.

Además expresaron «sinceras condolencias» a los familiares y amigos del precandidato.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, también expresó sus condolencias.

«Lamentamos profundamente el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay. Desde el sector defensa nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos, y les enviamos un abrazo fraterno y sentidas condolencias en este momento de inmensa tristeza e irreparable ausencia», escribió en la misma red social.

El jefe de la cartera de Defensa señaló que la mejor forma de honrar su memoria es promover la paz y proteger la vida de todos los colombianos.

«Junto a la Fiscalía, nuestras instituciones seguirán trabajando arduamente para identificar y llevar ante la justicia a todos los responsables de este atentado, y no permitiremos que los violentos intimiden o silencien las voces políticas que requiere nuestra democracia», indicó.

Por parte del Gobierno también se pronunció la canciller Yolanda Villavicencio, quien lamentó lo ocurrido y pidió que se haga justicia.

«Con profundo pesar lamento el fallecimiento de Miguel Uribe. Mis más sinceras condolencias a su familia. El Estado tiene el deber ineludible de esclarecer los hechos y garantizar justicia ante este terrible suceso», pidió en su cuenta de X.

La muerte del político opositor se dio este lunes en la Clínica Santa Fe, donde permaneció en cuidados intensivos y fue operado en distintas ocasiones, tras el impacto de bala que recibió en la cabeza el pasado 7 de junio.

El legislador sufrió un atentado mientras realizaba un acto político en Bogotá, en un ataque en el que también resultaron heridas otras dos personas.

Un menor de edad fue capturado en flagrancia como presunto autor material del ataque.

Posteriormente, fueron judicializadas otras dos personas: una mujer que habría entregado el arma de fuego utilizada y un hombre apodado «El Costeño», quien habría recibido hasta 1.000 millones de pesos colombianos (260.000 dólares) por planear el crimen.

La Fiscalía imputó a los implicados por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores para delinquir.(Sputnik)