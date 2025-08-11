LaLiga alerta sobre riesgos del acceso ilegal a retransmisiones

Madrid 12 Ago. (EUROPA PRESS) – LaLiga alertó este lunes, con el inicio de la temporada 2025/26, sobre los riesgos del acceso ilegal a las retransmisiones con la campaña antipiratería ‘Tú tienes fútbol pirata. Ellos te tienen a ti’, recordando que esta es «la principal amenaza para la industria del deporte y el entretenimiento, con un impacto estimado de entre 600-700 millones de euros de pérdidas sólo para los clubes españoles», según un comunicado.

«LaLiga reafirma su compromiso contra el fraude audiovisual. Es la principal amenaza para la industria del deporte y el entretenimiento, con un impacto estimado de entre 600-700 millones de euros de pérdidas sólo para los clubes españoles. Además del perjuicio económico, se estima que más del 50% de virus detectados en internet provienen de servicios piratas o plataformas de descarga ilegales», rezó la nota de prensa de la patronal.

Esto, recordaron, «supone también una amenaza grave para la seguridad y la privacidad de aquellos que acceden a retransmisiones ilegales de los partidos de LaLiga, comprometiendo su integridad y su libertad». Por ello, lanzaron la campaña ‘Tú tienes fútbol pirata. Ellos te tienen a ti’, en la que recuerdan que el fraude audiovisual «no es una práctica inofensiva, sino que el consumo de contenido pirata convierte al usuario en objetivo directo de los ciberdelincuentes».

LaLiga defendió que acceder a contenidos piratas «implica abrir una puerta que puede permitir a terceros acceder sin control a información personal y dispositivos, con riesgos que van más allá de lo visible», haciendo al usuario «vulnerable ante posibles fraudes bancarios, por suplantación de identidad, pérdida de privacidad y hasta secuestro de sus dispositivos tecnológicos».

España se encuentra entre los países europeos con mayor tasa de consumo de contenidos audiovisuales piratas, especialmente entre los más jóvenes, según informes de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Por ello, LaLiga anima a los aficionados a acceder a los partidos de la próxima temporada «únicamente a través de los canales oficiales, que garantizan una experiencia segura, legal y libre de riesgos para su privacidad».