LaLiga rompe fronteras: Villarreal-Barcelona se jugará en Miami

Madrid, 11 ago (Sputnik).- La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) dio luz verde este lunes a la propuesta de disputar el Villarreal-Barcelona, de la jornada 17 de LaLiga 2025-26, en Miami (EEUU), lo que lo convertirá en el primer partido oficial de la competición en el extranjero, si recibe la aprobación final de UEFA y FIFA.

«Tras recibir y comprobar la documentación recibida, y después de la aprobación de la Junta Directiva, la Real Federación Española de Fútbol elevará a UEFA la petición para el inicio de los trámites para la ulterior autorización por la FIFA de la disputa del partido en el estadio ‘Hard Rock Stadium’ de Miami, el 20 de diciembre de 2025, conforme al Reglamento de Partidos Internacionales de la FIFA y a las normas de aplicación aprobadas por la RFEF», resalta la entidad rectora del fútbol español.

La decisión, adoptada por la junta directiva de la RFEF –de la que forma parte el principal promotor de la idea y presidente de LaLiga, Javier Tebas–, cuenta con el visto bueno de ambos clubes implicados.

Según el reglamento de partidos internacionales, la autorización debe ser tramitada primero por la UEFA y, posteriormente, por la FIFA.

La RFEF deberá remitir la petición a la UEFA antes del 30 de noviembre. Una vez aprobada, se solicitará el visto bueno de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) y de la Federación Estadounidense. Sólo tras completar este proceso la FIFA podrá emitir su autorización definitiva.

«El partido oficial en EEUU reforzará nuestra posición en el mercado norteamericano, que es el segundo para LaLiga después de España», declaró Tebas, que desde hace años busca llevar un encuentro liguero a territorio estadounidense.

El presidente de LaLiga ya intentó en 2018 organizar un Girona-Barça en Miami, sin éxito. En 2023, reiteró que la temporada 2025-26 podría marcar el debut internacional de partidos oficiales.

En una entrevista reciente con ESPN, apuntó que prefería contar con un «gran club» para el estreno, señalando que «sería más fácil el Barça que el Real Madrid» por las relaciones actuales. El Villarreal fue elegido como rival por su competitividad y su clasificación a la próxima Champions League.

LaLiga considera a Estados Unidos un mercado estratégico, el segundo en audiencia para la competición tras España. Tebas sostiene que esta expansión es clave para competir con otras ligas europeas «muy competitivas» que buscan consolidar su presencia internacional. (Sputnik)