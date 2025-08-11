Maduro ratifica Acuerdo de Ginebra como instrumento válido sobre controversia con Guyana

Caracas, 12 ago (Sputnik).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró el lunes que el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento «válido» para resolver la controversia territorial que sostiene su país con Guyana por el Esequibo.

«Solo el acuerdo de Ginebra es el instrumento válido a todo evento para sentarse a resolver el contencioso territorial que tenemos de hace siglo y medio con Guyana y ustedes saben que nosotros somos persistentes, perseverantes y hemos visto milagros, y el milagro de la recuperación completa del Esequibo lo vamos a ver más temprano que tarde», detalló el mandatario durante la transmisión de su programa televisivo «Con Maduro Más».

El mandatario hizo esta afirmación en alusión al nuevo documento y nuevas pruebas sobre sus derechos históricos sobre el territorio de la Guayana Esequiba que entregó su Gobierno ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La información la dio a conocer la vicepresidenta de este país caribeño, Delcy Rodríguez, quien señaló que su país demuestra, una vez más, las sólidas razones jurídicas y fácticas a su irrevocable posición histórica de no someter a terceros, incluida la CIJ, sobre su independencia e integridad territorial.

Al respecto, Maduro advirtió a la empresa petrolera estadounidense ExxonMobil que, pese a sus acciones ante la Corte, la Guayana Esequiba pertenece a Venezuela.

«Hagan la maniobra que hagan, la ExxonMobil, el imperialismo, en la Corte Internacional o en donde quieran maniobrar, pataleen, gasten sus reales, pero al final va a prevalecer el acuerdo de Ginebra y los derechos de Venezuela a nuestro Esequibo, porque el Esequibo es nuestro y ese es el canto general para Venezuela», agregó.

La administración de Nicolás Maduro llamó a Guyana a cumplir con sus deberes internacionales y sentarse a negociar de buena fe, pacífica y diplomáticamente con Venezuela, sin recurrir a la amenaza militar o del uso de la fuerza, usando potencias extrarregionales.

Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo.

En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio. (Sputnik)