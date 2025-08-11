Ministra de Ambiente de Brasil advierte que EEUU deberá respetar soberanía y leyes brasileñas

Sao Paulo, 11 ago (Xinhua) — Estados Unidos deberá respetar la soberanía de las leyes de Brasil en caso de que sus empresas busquen participar de los emprendimientos para la búsqueda de minerales estratégicos y tierras raras, advirtió hoy lunes la ministra de Medio Ambiente y Clima, Marina Silva.

«Cualquier inversión de Estados Unidos deberá someterse a las reglas brasileñas. No por casualidad Brasil, según la prensa mundial, está siendo el país que más frente a las injusticias hechas por Estados Unidos, por el Gobierno de (Donald) Trump, en relación al tarifazo», señaló la funcionaria en una entrevista con el portal de noticias «G1», de la cadena Globo.

Silva recordó que la Embajada de Estados Unidos en Brasil ha expresado su interés en la explotación de los minerales estratégicos que posee Brasil, al tiempo que aplicó sanciones contra el país, incluyendo el arancel del 50 por ciento a las importaciones brasileñas.

Brasil posee la segunda reserva de estos elementos a nivel mundial, solo detrás de China, con minerales como níquel, tierras raras, manganeso y bauxita.

Finalmente, Silva repudió el intento del Gobierno de Trump de influir en el Supremo Tribunal Federal para suspender el juicio por intento de golpe de Estado que le sigue al expresidente brasileño Jair Bolsonaro (2019-2022), quien se encuentra por arresto domiciliario por riesgo de fuga.

«Brasil tiene reglas, de la misma manera que hay que cumplir las reglas de la independencia de los poderes, que no es posible intervenir en el Poder Judicial para salvar la piel de quien quiso dar un golpe de Estado y busca que una potencia extranjera ataque a un país soberano», aseguró.

La ministra recordó que la administración Trump salió del acuerdo de París siendo uno de los mayores contaminantes del planeta.

El pasado 5 de agosto, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció la creación de un consejo de política mineral ligado directamente a la Presidencia de la República para garantizar el control nacional sobre estos recursos estratégicos.