Muere el senador colombiano Miguel Uribe tras el atentado en junio durante un acto electoral

Bogotá 11 Ago. (EUROPA PRESS) – La esposa del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe, Maria Claudia Tarazona, ha informado este lunes del fallecimiento de su marido tras el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón, a las afueras de la capital, Bogotá.

«Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro», ha lamentado Tarazona en un mensaje en la red social Telegram en el que ha adjuntado una fotografía con su marido.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, ha trasladado su pésame por la muerte de Uribe en redes sociales y ha indicado que «la democracia no se construye con balas ni con sangre». «No podemos permitir que el miedo y el odio sigan arrebatándonos la vida y la esperanza», ha señalado.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe ha afirmado que «el mal todo lo destruye». «Mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia», ha sentenciado en un breve mensaje publicado en la red social X.

A las condolencias por la muerte del senador, que permanecía ingresado en el hospital Fundación Santa Fe desde que sufriera el atentado en junio, se han sumado numerosos políticos colombianos e instituciones, como la Alcaldía de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación o el Ministerio de Justicia.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha expresado su «profunda tristeza» por su «trágico fallecimiento». Estados Unidos se solidariza con su familia y el pueblo colombiano, tanto en su duelo como exigiendo justicia para los responsables», ha dicho.

La Fundación Santa Fe de Bogotá anunció el sábado que el precandidato presidencial colombiano había empeorado debido a una hemorragia en el sistema nervioso central. El equipo del hospital decidió mantenerle bajo una «sedación profunda para contribuir a su evolución», según su último parte médico.

El intento de asesinato se produjo el pasado 7 de junio en la localidad de Fontibón, en Bogotá, la capital del país, durante un acto de campaña. Uribe salió gravemente herido tras sufrir dos disparos en la cabeza y uno en la pierna. Desde entonces se encontraba hospitalizado.

La Fiscalía de Colombia confirmó que al menos diez personas estuvieron involucradas en la preparación y ejecución del atentado. Varias personas fueron detenidas por el caso, entre ellas el presunto autor intelectual del intento de asesinato, Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, y el adolescente de 15 años que perpetró los disparos.