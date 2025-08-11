Oficialismo colombiano procura prohibir mercenarismo este mes pese a «presión de lobby»

Mesa Américas, 11 ago (Sputnik).- El Gobierno de Colombia, liderado por Gustavo Petro, no quiere que exsoldados de su país sean convertidos en mercenarios y terminen siendo utilizados como «carne de cañón» y «máquinas de guerra» en conflictos de otros países, dijeron a la Agencia Sputnik dos representantes oficialistas.

Es por ello que Petro solicitó que el Congreso legislativo ratifique con urgencia la Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.

Alirio Uribe y Alejandro Toro, miembros de la Cámara de Representantes por la coalición gobernante Pacto Histórico (centroizquierda), sostuvieron en diálogo con la Agencia Sputnik, que el objetivo es ratificar el tratado en el transcurso de este mes, a pesar de que existe una «presión de lobby» sobre algunos legisladores de la oposición.

«Esperamos que en los próximos 15 días el proyecto sea agendado por el presidente de la Cámara, el doctor Julián López, e inmediatamente aprobado. Nuestra intención es que antes de un mes pueda estar discutido y sancionado por el presidente Petro», afirmó Toro, quien es coordinador ponente de la iniciativa.

Ambos parlamentarios lamentaron que exista una evidente presión sobre algunos legisladores por parte de empresas o países interesados.

«No tengo ninguna duda de que hay lobby. No puedo asegurar de qué países ni de qué embajadas, pero estoy seguro que hay una relación directa entre estas empresas que hoy facturan miles de millones de pesos, que les quedan utilidades por cada hombre o mujer que logran reclutar para ir como mercenarios», indicó Toro, y pidió a la ciudadanía que «haga un seguimiento de esta situación» porque el asunto genera muchas resistencias.

«La gente debe saber cuáles son las empresas, los gobiernos o las embajadas que quieren hacer algún tipo de lobby en este sentido», agregó.

En la misma sintonía, Uribe señaló que «lamentablemente, en Colombia siempre ha habido una captura corporativa sobre ciertos sectores del Congreso».

«Las empresas de seguridad, y algunos gobiernos como el de Estados Unidos, Israel, el de Ucrania pueden tener interés en que no se apruebe esta ley en Colombia porque es un país con una fuente de mano de obra para el mercenarismo», afirmó Uribe, quien además fue vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos y juez del Tribunal Permanente de los Pueblos.

Petro solicitó el jueves tramitar con urgencia la convención que prohíbe el mercenarismo, luego de que al menos 40 colombianos que se desempeñaban como mercenarios murieron, presuntamente, tras el derribo de un avión emiratí en Sudán, cuando se dirigía al aeropuerto de Nyala, capital del estado de Darfur Sur, zona actualmente controlada por el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido, según informó el 6 de agosto el medio Sudan Tribune.

La participación de colombianos reclutados en conflictos internacionales, muchos de ellos exmilitares, no es nueva. Desde hace años, exintegrantes de las Fuerzas Armadas colombianas, entrenados en combate y operaciones especiales, son contratados por empresas de seguridad para operar en zonas de conflicto desde Yemen hasta Ucrania.

Familiares de algunos mercenarios muertos en el extranjero han denunciado que no solo han sido engañados sobre los riesgos, sino que tampoco reciben los pagos prometidos por las compañías contratistas, que en algunos casos se niegan a repatriar los cuerpos para evitar pagar compensaciones.

Sobre el proyecto

El 22 de agosto del año pasado, la Cancillería colombiana radicó ante el Congreso un proyecto de ley para aprobar la Convención Internacional Contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989.

Uribe señaló que dicha iniciativa ya ha sido suscrita a nivel internacional por unos 40 países y se da en el marco de varias propuestas en materia de derechos humanos que ha impulsado el Gobierno de Colombia.

«Estamos mandando mercenarios a diferentes países del mundo. Recientemente se calcula que se han enviado varios miles a Ucrania, y algunos cientos de ellos han sido asesinados en el marco del conflicto armado. Entonces, lo que establece la convención es la prohibición de utilizar y enviar mercenarios a terceros países. Lo que se busca es que se tipifique el delito y que se lo persiga», explicó.

Hasta el momento, el proyecto ha sido aprobado en la Comisión Segunda de la Cámara y en el Plenario del Senado, por lo que sólo faltaría el debate en la plenaria de Representantes.

Ambos congresistas se mostraron confiados en que el proyecto quedará finalmente aprobado este mes y remarcaron que los planes del oficialismo es que la iniciativa sea abordada «lo más pronto posible».

«Si ya fue aprobado en las comisiones segundas de Cámara, en la plenaria del Senado y en la comisión segunda del Senado, no veo mucha dificultad para que se apruebe en la plenaria de la Cámara», afirmó Uribe.

Sin embargo, remarcó que «hay muchas empresas y compañías de seguridad que presionan para que los congresistas opositores al Gobierno, de extrema derecha, como el Centro Democrático, se opongan a este proyecto».

«Seguramente va a haber algún intento de archivo, o algo así, pero pienso que hay mayorías para aprobar este tratado internacional en la plenaria de la cámara y hacerlo efectivo», sentenció.

Por su parte, Toro consideró que una vez cumplido este paso legislativo, «ninguna embajada se atrevería a reclutar mercenarios existiendo una ley vigente, ya que pondría en riesgo las relaciones diplomáticas entre los países».

Situación en Colombia

Actualmente en Colombia hay empresas de seguridad que reclutan colombianos que fueron formados en el Ejército o en la Policía, relató Uribe.

«Algunos de ellos han sido pensionados o están retirados y los llevan a combatir en conflictos extranjeros. Hay casos de personas que fueron llevados a países árabes y hay algunos que están procesados en Rusia, por ejemplo, por crímenes de lesa humanidad», señaló.

El legislador sostuvo que Colombia tiene más de 15.000 personas participando en conflictos internacionales bajo la figura de personas contratadas por empresas de seguridad para suministrar tropas a conflictos armados internacionales.

Uribe denunció que algunos de ellos son llevados a misiones con objetivos que desconocen, como sucedió en Haití, donde «al parecer fueron contratados para un operativo que terminó siendo el asesinato del presidente de ese país», agregó.

«Colombia ha tenido muchos conflictos y es por ello que sus militares fueron formados por la Escuela de las Américas o por los israelíes, por lo que tienen la capacitación necesaria y son un campo propicio para que se los utilice en este tipo de actividad», indicó el legislador.

En la misma sintonía, Toro indicó que no es cierto que el Gobierno se oponga a que los exmilitares vayan a trabajar a otros países como asesores en materia de seguridad, «lo que se rechaza es que Colombia se convierta en un país exportador de muerte y deje que sus exmilitares sean utilizados como máquinas de guerra», advirtió.

El legislador sostuvo que en muchos casos las personas son engañadas y terminan siendo víctimas fatales de conflictos ajenos.

«Contamos entre 15 y 20 colombianos que llegan muertos cada año, solo hablando del conflicto de Ucrania, y desgraciadamente muchas familias terminan quedando con huérfanos y viudos o viudas que lloran a hombres y mujeres que mueren en otros territorios», agregó.

El congresista mencionó que también hay casos de mercenarios reclutados por cárteles de drogas mexicanos, o que participan «vergonzosamente» del entrenamiento de niños que integran grupos paramilitares de Yemén o Sudán.

Desde hace años, exuniformados colombianos, entrenados en combate y operaciones especiales, son contratados por empresas de seguridad para operar en zonas de conflicto desde Yemen hasta Ucrania.

El Ministerio de Defensa de Rusia ha denunciado reiteradamente que Ucrania usa a los mercenarios extranjeros como carne de cañón. Según un informe hecho público en octubre pasado, unos 15.000 mercenarios de más de 100 países llegaron a Ucrania desde febrero de 2022.

En abril pasado, el embajador colombiano en Moscú, Héctor Isidro Arenas Neira, afirmó que Bogotá no tiene datos precisos de cuántos colombianos están involucrados en el conflicto ucraniano luchando del lado de Kiev, pero hay información sobre unos 70 o 80 muertos entre ellos.

El pasado 26 de marzo, familiares de combatientes colombianos desaparecidos en Ucrania realizaron una protesta pacífica frente a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá, exigiendo respuestas del Gobierno sobre el paradero de sus seres queridos.

El rol de las embajadas ucranianas

En referencia a las actividades de reclutamiento de mercenarios que realizan las embajadas ucranianas en América Latina, Uribe dijo que «están violando el derecho internacional».

«No tengo idea si Ucrania es suscriptor o no de la convención contra el mercenarismo, pero obviamente está llevando extranjeros que no son de su país para introducirlos, hacer operaciones con los soldados ucranianos, y es un acto que a mi parecer viola el derecho internacional humanitario», sentenció.

Resaltó que las personas que se convierten en mercenarios no tienen protección del derecho internacional.

«Los están poniendo de carne de cañón, incluso algunos de ellos han dado testimonios en Colombia de que si los envían a ciertas regiones de Ucrania o a ciertos frentes de combate, donde prácticamente la posibilidad de que sean asesinados es del cien por ciento. Es decir, que los ponen allí de carne de cañón para que sean asesinados», añadió.

Por su parte, Toro aseguró que el accionar de las embajadas ucranianas es «completamente condenable».

«No quiero hablar ni siquiera de países en específico, que si es Ucrania, Emiratos Árabes o algún otro país. Lo que tenemos que hacer es cerrarle las puertas a cualquier tipo de empresa que quiera convertir a nuestros hombres exmilitares en máquinas de guerra y darles la bienvenida a las empresas legalmente constituidas para convertir a nuestros hombres y mujeres en expertos asesores en otros países», sentenció. (Sputnik)