Presidenta de México anuncia reuniones con su homólogo de Guatemala y con el primer ministro de Belice

México, 11 ago (Xinhua) — La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó hoy lunes que el próximo viernes se reunirá en Guatemala con el presidente de ese país, Bernardo Arévalo, en lo que será su primer encuentro bilateral, y que posteriormente ambos se trasladarán al municipio mexicano de Calakmul, estado de Campeche (sureste) para sostener un encuentro trilateral con el primer ministro de Belice, Juan Antonio Briceño.

En su conferencia de prensa diaria, desde la Ciudad de México, la mandataria mexicana explicó que en atención a una invitación oficial del presidente guatemalteco, visitará por un par de horas el país vecino del sur donde se realizará el primer encuentro.

La mandataria detalló que tras estar en Guatemala, regresarán a México para la reunión trilateral con el primer ministro de Belice, con quien también sostendrá una reunión bilateral.

«Hay temas muy interesantes, no quiero adelantar (…) Hay muchos acuerdos que hemos tomado con los países de nuestra frontera sur con quienes tenemos una excelente relación y ya los vamos a anunciar ese viernes», explicó.

Sheinbaum anunció a finales de julio la intención de reunirse con ambos mandatarios centroamericanos y hablar con ellos de distintos temas de la agenda bilateral y trilateral, entre ellos, la extensión del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec hacia Guatemala, e incluso hasta Belice.