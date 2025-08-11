Presidente kazajo expresa apoyo a iniciativa de China para cooperación mundial en IA

Almaty, 11 ago (Xinhua) — El presidente de Kazajistán, Kassym-Jomart Tokayev, expresó su apoyo a la iniciativa de China para establecer una organización de cooperación mundial en inteligencia artificial (IA), informó hoy lunes el servicio de prensa presidencial.

Las tecnologías avanzadas son clave para la independencia nacional y una fuerza motriz para el crecimiento económico, ya que la IA ofrece enormes oportunidades de desarrollo, señaló Tokayev al presidir una reunión sobre el desarrollo de la IA en Astaná, la capital kazaja.

El mercado global de la IA podría alcanzar los 4,8 billones de dólares en 2033, y su cuota en la industria tecnológica global pasaría del 7 al 29 por ciento, lo que será «un crecimiento sin precedentes», aseveró Tokayev, citando una previsión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.

Al referirse a la propuesta china de crear un organismo de cooperación mundial en IA, Tokayev dijo que el objetivo es «promover un enfoque multilateral de la gobernanza de la IA, reducir la brecha digital, desarrollar la ética y garantizar el uso sostenible de la IA».

«Creo que Kazajistán debe apoyar la propuesta de China y participar en las actividades preparatorias», afirmó.

China propuso en julio crear una organización de cooperación global en IA.

Es una medida práctica adoptada por China para practicar el multilateralismo y apoyar la aspiración del Sur Global, así como otro bien público internacional aportado por China, señaló el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino Guo Jiakun.