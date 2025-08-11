Principal línea de investigación en caso de Miguel Uribe Turbay apunta a grupo disidente de FARC, revela ministro

Bogotá, 11 ago (Xinhua) — La principal línea de investigación en el caso del asesinato del senador y aspirante presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, apunta a la Segunda Marquetalia, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), informó hoy lunes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

En rueda de prensa, Sánchez destacó que, aunque no es la única hipótesis, es la más consistente, según el análisis de la Junta de Inteligencia Conjunta, en la que participan todos los organismos de las Fuerzas Armadas colombianas y varios organismos de inteligencia de la comunidad internacional.

«Apunta a una conexión muy importante entre los autores de este magnicidio con uno de los grupos armados organizados criminales que delinquen aquí en Colombia que es el Cartel de la Segunda Marquetalia, esa disidencia no solo es la principal amenaza contra los firmantes de paz, sino que se trasladó a un senador de la República, a Miguel Uribe, que en paz descanse», dijo.

Además, el funcionario envió un mensaje de condolencias a la familia de Uribe Turbay quien falleció la madrugada de este lunes en la clínica Santa Fe de Bogotá, donde permanecía en estado crítico desde el pasado 7 de junio cuando fue baleado en medio de un acto de campaña y pidió a los colombianos mantener la prudencia y la unión en este momento de gran polarización.

«En este momento se requiere más unión, pero también más respeto, se requiere que mostremos la grandeza de nuestra amada Colombia», expresó el ministro, al tiempo que llamó a frenar cualquier tipo de desinformación para evitar más hechos violentos en el país.

Asimismo, confirmó que los seis implicados en la planeación y ejecución del asesinato de Miguel Uribe, incluido el adolescente que disparó el arma, se encuentran respondiendo ante la justicia y subrayó que ahora la prioridad es encontrar a los autores intelectuales del atentado contra el político de 39 años, representante del Centro Democrático.

«Este repudiable e inadmisible ataque no quedará impune y tampoco permitiremos que vuelva a ocurrir. Tengan la certeza de que no dudaremos en hacer todo lo posible y lo imposible por lograr proteger nuestra democracia», aseveró.

Entre tanto, mensajes de condolencias y solidaridad con la familia del político y con Colombia siguen llegando desde diferentes lugares del mundo mientras en el Salón Elíptico de la Cámara de Representantes en el centro de Bogotá, inician los preparativos para velar el cuerpo de Uribe Turbay.