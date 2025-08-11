Rusia derriba decenas de drones ucranianos, según Ministerio de Defensa

Moscú, 11 ago (Xinhua) — Las fuerzas rusas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 32 drones ucranianos durante la noche, informó hoy lunes el Ministerio de Defensa ruso.

Según el ministerio, siete de los drones fueron abatidos sobre la región de Belgorod, cinco en cada región de Bryansk y Kaluga, cuatro sobre Crimea, dos por región en Oryol, Kursk, Voronezh, Ryazan y Moscú y uno sobre la región de Tula.

Este lunes por la mañana, el Ministerio de Defensa reportó que las fuerzas de defensa aérea derribaron otros siete drones ucranianos.

Como resultado del ataque con drones sobre la región de Nizhny Novgorod, una persona murió y dos resultaron heridas, informó el gobernador regional, Gleb Nikitin, mediante su canal de Telegram.

El alcalde de Moscú, Sergey Sobyanin, precisó que siete drones con dirección a la capital rusa fueron abatidos durante la última hora del lunes por la mañana. «Los equipos de respuesta están trabajando en el lugar donde cayeron los restos», escribió en Telegram.