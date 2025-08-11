Somalia confirma muerte de jefe financiero de al-Shabab

Mogadiscio, 11 ago (Xinhua) — El Ministerio de Defensa de Somalia confirmó la muerte de un importante líder de al-Shabab encargado de las finanzas, durante una operación selectiva llevada a cabo el domingo en la región suroccidental del país.

El ministerio detalló que Abdullahi Abukar Ali, el jefe de finanzas del grupo y quien era responsable de administrar los fondos producto de la extorsión a civiles y de coordinar el reclutamiento de niños soldados, fue abatido cerca de la localidad de Hudur en la región de Bakool.

«Abukar era un operador clave que había estado en funciones desde hace tiempo en Bakool bajo control de al-Shabab y era una de las figuras más buscadas en el grupo», indicó el ministerio en un comunicado emitido el domingo por la noche en Mogadiscio, capital somalí.

El ministerio elogió la exitosa operación llevada a cabo por el Ejército Nacional Somalí, que tuvo como resultado la muerte de Abukar. Agregó que la operación precisa eliminó una amenaza significativa y asestó un gran golpe a la red de operadores de al-Shabab en la región.

La reciente operación tuvo lugar un día después de que fuerzas aliadas recapturaran la estratégica ciudad de Bariire, que era usada por al-Shabab como una plataforma de lanzamiento de ataques terroristas en la región y en Mogadiscio.