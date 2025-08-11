Trump afirma que líderes europeos están «cansados» de lidiar con Ucrania

Washington, 11 ago (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, aseguró este lunes que los líderes europeos están «cansados» de intentar resolver el conflicto en Ucrania, y que preferirían volver a invertir en sus propios países.

«Como dijo uno de ellos (los líderes europeos), he tenido una sobredosis de intentos de asentar Ucrania. Han tenido una sobredosis de asentamientos en Ucrania. No es una expresión agradable, pero vaya que es acertada. Están cansados. Quieren volver a invertir en sus países», declaró Trump durante la conferencia de prensa.

Trump anunció además que habrá una reunión entre el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, tras su cumbre bilateral con su par ruso, el próximo viernes, en una locación aún por divulgar en Alaska.

El mandatario estadounidense aseguró que una vez finalizado el encuentro con Putin se pondrá en contacto con Zelenski, y con los líderes europeos. (Sputnik)