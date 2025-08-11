Trump descarta eventual imposición de aranceles al oro

Washington, 11 ago (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, descartó este lunes una eventual imposición de aranceles al oro, como sugirieron recientes reportes de prensa a partir de dictámenes oficiales.

«¡El oro no tendrá aranceles!», escribió Trump a través de su plataforma Truth Social.

El pasado viernes, varios medios informaron que Washington había impuesto aranceles a los lingotes de oro de un kilogramo y 100 onzas después de que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, siglas en inglés) dictaminara a finales de julio que dicho peso estaba dentro de un código aduanero susceptible de aranceles.

EEUU es uno de los mayores importadores mundiales de oro, mineral crucial para esta nación norteamericana como reserva de valor, herramienta de estabilidad económica, activo estratégico y símbolo cultural.

La importancia del oro para EEUU se intensificó en 2025 debido a políticas proteccionistas, tensiones geopolíticas y una creciente demanda interna, en un contexto de incertidumbre global y especulaciones sobre cambios en el sistema monetario.

Según datos del portal especializado Statista, Suiza lidera el comercio global de oro, no por su producción minera, sino por su rol como centro de refinación y distribución a mercados clave como India, China y EEUU.

Un eventual aumento arancelario al oro elevaría los costos de importación, afectaría las cadenas de suministro globales y desestabilizaría el mercado, amén de encarecer los costos para industrias dependientes de este metal precioso, como la joyería y la electrónica. (Sputnik)