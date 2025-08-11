Trump dice: «Voy a Rusia el viernes»

Washington, 11 Ago (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, confirmó una reunión con el líder ruso, Vladímir Putin, programada para el 15 de agosto en Alaska, aseverando que se celebraría en Rusia.

El mandatario estadounidense no dio más detalles y quizás se equivocó.

«¿Saben? Voy a ver a Putin. Voy a Rusia el viernes«, manifestó Trump durante una rueda de prensa.

El encuentro, anunciado la semana pasada, será el primero entre los dos líderes desde 2019. Se prevé que Putin y Trump aborden la crisis ucraniana, entre otros temas.

Alaska, el estado más grande y más septentrional de EE.UU., hasta el siglo XIX perteneció al Imperio ruso. Sin embargo, el 30 de marzo de 1867 fue vendido a EE.UU., en un paso que se consideraba una forma de evitar su posible pérdida en caso de guerra sin recibir nada a cambio. Como consecuencia, una superficie total de 1,5 millones kilómetros cuadrados fue transferida por un importe de 7,2 millones de dólares en oro. (Sputnik)