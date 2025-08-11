Trump incluye a San José de Costa Rica entre las ciudades más inseguras del mundo

San José, 11 Ago (Redacción/Agencias).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia este lunes al incluir a San José, la capital de Costa Rica, en una lista de ciudades que describió como las «peores del mundo» en términos de seguridad.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, Trump comparó la tasa de homicidios en Washington D.C. con varias capitales latinoamericanas, afirmando que su ciudad capital es «igual o peor» que Bogotá (Colombia), Ciudad de México (México), Lima (Perú) y San José (Costa Rica).

Según Trump, sus declaraciones se basan en datos de 2024 que muestran una tasa de homicidios de 27,5 por cada 100.000 habitantes en Washington D.C., superando a Bogotá y Ciudad de Panamá (ambas con 15), San José (13), Ciudad de México (10), Lima (7,7) y Brasilia (6,8).

«La tasa de homicidios en Washington hoy es más alta que la de Bogotá, Colombia, que Ciudad de México, entre otros lugares que ustedes han escuchado como los peores en la tierra. Es muy alta, mucho más alta», enfatizó el mandatario.

Sin embargo, aunque estadísticas oficiales de organismos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el Ministerio Público de Panamá y la Secretaría de Estado del Gobierno del Distrito Federal en Brasil confirman que Washington ha superado a varias capitales latinoamericanas en homicidios en años recientes, los datos más actualizados indican una tendencia distinta en la capital estadounidense. Este índice es solo uno de varios medidores de criminalidad, y no refleja necesariamente la realidad integral de la seguridad en estas urbes.

Trump también señaló un aumento en otros delitos graves en Washington, como el robo de vehículos, atribuido a pandillas violentas vinculadas al tráfico de drogas y al incremento de personas sin hogar en las calles.

«Estoy desplegando a la Guardia Nacional para ayudar a restablecer la ley, el orden y la seguridad pública en Washington D.C., y se les permitirá realizar su trabajo correctamente», anunció el presidente, calificando la medida como «histórica». La intervención federal se extenderá por 30 días, con el objetivo de «rescatar» la ciudad del «crimen, el derramamiento de sangre, el caos y la miseria».

En un mensaje en su red social Truth Social, Trump escribió: «Washington será liberado de la barbarie, la suciedad y la escoria. ¡Se acabaron los días de matar o herir sin piedad a inocentes! Arreglé rápidamente la frontera (¡cero ilegales en los últimos 3 meses!), ¡D.C. es la siguiente!».

El mandatario extendió sus críticas a otras ciudades estadounidenses como Nueva York, Baltimore y Oakland, que describió como «en un estado deplorable».

«No vamos a permitir que esto suceda, no vamos a perder nuestras ciudades por esto, y esto irá más allá», afirmó, indicando que la estrategia de seguridad comenzará «con mucha fuerza» en Washington.

La semana pasada, Trump ya había ordenado a agencias federales aumentar su presencia en las calles de la capital por siete días, con posibilidad de extensión.

Además, expresó su intención de cambiar las leyes para procesar a menores de 14, 15 y 16 años como adultos, argumentando que estos «atacan, asaltan, mutilan y disparan indiscriminadamente a ciudadanos inocentes, sabiendo que serán liberados casi de inmediato».

En Costa Rica, la mención de San José por parte de Trump ha generado reacciones mixtas. Aunque la tasa de homicidios de 13 por 100.000 habitantes citada por el presidente es inferior a la de Washington, expertos locales destacan que el país ha enfrentado desafíos en seguridad en los últimos años, impulsados por el narcotráfico y la violencia relacionada.

Autoridades costarricenses no han emitido comentarios inmediatos sobre las declaraciones, pero el tema resalta la percepción internacional de la región latinoamericana en materia de criminalidad.