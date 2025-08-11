TSE inhabilita por cuatro años a Patricia Mora, presidenta del Frente Amplio, por beligerancia política

San José, 11 Ago (Elpaís.cr).- El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró con lugar tres denuncias por beligerancia política y, entre las sanciones aplicadas, inhabilitó por cuatro años a la presidenta del Frente Amplio (FA), Patricia Mora Castellanos, para ejercer cargos públicos.

La decisión, contenida en la resolución 5350-E6-SE-2025, señala que Mora, mientras era ministra de la Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), participó en una Asamblea Nacional del Frente Amplio el 9 de febrero de 2019, donde dirigió un discurso defendiendo su rol en el gobierno del entonces presidente Carlos Alvarado Quesada.

La intervención ocurrió después de que se discutiera una moción sobre su participación en esa administración. El TSE determinó que no procedía su destitución, ya que actualmente se encuentra pensionada.

Otras sanciones por beligerancia

El TSE también sancionó a Kendall Esteban Viales Cruz, funcionario del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), con su destitución del cargo y tres años de inhabilitación.

Viales, quien formaba parte de una junta de crédito del Banco Popular en Santa Cruz de Guanacaste, participó en una asamblea del Partido Liberación Nacional (PLN) en 2019 y se postuló como precandidato a regidor.

En otro caso, Fernando Natalio González Ledezma, exintegrante del Consejo Nacional del Deporte, fue inhabilitado por dos años por fungir como fiscal del Partido Acción Ciudadana (PAC) en las elecciones de 2022. Al igual que Mora, no fue destituido porque ya estaba pensionado.

TSE rechaza denuncias anónimas

En una resolución adicional, el TSE recordó a la Procuraduría de la Ética Pública que las denuncias por beligerancia política no pueden ser anónimas, debido a la gravedad de la falta. El tribunal subrayó que, en estos casos, rige el principio de publicidad del denunciante.

Las resoluciones pueden ser impugnadas ante el pleno del TSE. La Sección Especializada del tribunal, que estuvo paralizada casi cuatro años por recursos de inconstitucionalidad, continúa resolviendo casos acumulados durante ese periodo.

Con esta decisión, el órgano electoral reafirma su postura frente a la beligerancia política prohibida, una figura que busca evitar que funcionarios públicos utilicen su posición para favorecer intereses partidarios.