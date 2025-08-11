Venezuela entrega a Corte Internacional de Justicia nuevo documento sobre Guayana Esequiba

Caracas, 11 ago (Sputnik).- El Gobierno venezolano entregó este lunes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un nuevo documento que respalda sus derechos históricos sobre el territorio de la Guayana Esequiba, dijo la vicepresidenta de este país caribeño, Delcy Rodríguez.

«La República Bolivariana de Venezuela informa la entrega en la CIJ, el día de hoy (lunes), de un nuevo documento que amplía, con pruebas adicionales, la verdad histórica y la posición oficial en relación con su derecho soberano sobre la Guayana Esequiba», señala el comunicado leído por Rodríguez a través del canal estatal Venezolana de Televisión.

Al respecto, señaló que su país demuestra las «sólidas» razones jurídicas y fácticas a su «irrevocable» posición histórica de no someter a terceros, incluida la CIJ, sobre su independencia e integridad territorial.

«La entrega de este documento no implica el consentimiento de Venezuela ni el reconocimiento a la jurisdicción de la Corte en la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba, ni de la decisión que pueda adoptar sobre este asunto», destacó.

Asimismo, Caracas ratificó la decisión de los ciudadanos, expresada en el referendo consultivo realizado el 3 de diciembre de 2023, de no reconocer a la CIJ ni ningún otro organismo judicial para resolver esta controversia territorial.

De acuerdo con el texto presentado por Caracas, existe una «confabulación» entre el imperio británico de la época y los Estados Unidos de América para desconocer los títulos históricos de Venezuela y pretender despojarla de este territorio.

Rodríguez resaltó que «quedó plenamente demostrado en este documento que el Acuerdo de Ginebra de 1966 es el único documento legal que obliga a Venezuela y Guyana la resolución de la controversia territorial mediante un arreglo práctico, satisfactorio y aceptable para ambas partes».

La administración de Nicolás Maduro llamó a Guyana a cumplir con sus deberes internacionales y sentarse a negociar con Venezuela sin recurrir a la amenaza militar, el uso de la fuerza o a potencias extraregionales.

Desde hace más de 100 años Venezuela y Guyana mantienen un diferendo sobre la soberanía de la Región del Esequibo, que abarca unos 160.000 kilómetros cuadrados al oeste del río Esequibo y posee grandes reservas de petróleo.

En 1966, ambas naciones firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa, pero Guyana introdujo en 2018 una demanda ante la CIJ en la que pide al tribunal validar legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio. (Sputnik)