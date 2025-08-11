¿Venezuela y EEUU han mejorado las relaciones?

La política de máxima presión del anticastrista Marco Rubio (que en Venezuela hoy solo sostiene el grupúsculo ultraderechista de María Corina Machado), ha fracasado

El gobierno de Venezuela y el de EEUU han logrado estabilizar una línea de comunicación permanente. Ello se debe más a definiciones de orden interno en EEUU que a un mejoramiento real de los vínculos entre los dos países. Finalmente, en EEUU se está imponiendo la pragmática propuesta MAGA (‘Make American Great Again’) frente a la ideológica de los neoconservadores liderados por Marco Rubio.

La situación internacional y la aceptación de que China es el enemigo principal de Washington ha ido ganando espacios en la cúpula del poder estadounidense llevando a una buena parte del liderazgo de la administración a entender esta situación, obligando a los neoconservadores y a Marco Rubio a ceder.

Su política de máxima presión (que en Venezuela hoy solo sostiene el grupúsculo ultraderechista de María Corina Machado), ha fracasado. La producción y exportación de petróleo se ha estabilizado e incluso ha crecido un poco por encima del millón de barriles diarios. En gran medida eso ha sido posible gracias al apoyo de China que parece asumir una posición más activa en cuanto a sus vínculos económicos y comerciales con Venezuela elevando las compras de petróleo y llenando el vacío que había dejado la suspensión de las licencias especiales otorgadas por el imperio a Chevron para operar en Venezuela a pesar de las sanciones.

Mientras la política estadounidense orientada al derrocamiento del presidente Nicolás Maduro sigue naufragando en Venezuela, la mirada estratégica del presidente Xi Jinping se terminó imponiendo al cortoplacismo y al mero interés de lucro de los empresarios chinos.

En este contexto, la liberación de 252 migrantes venezolanos que fueron detenidos en EEUU y enviados a una mazmorra en El Salvador ha sido expresión pública de un aparente mejoramiento de las relaciones. En realidad lo que ha ocurrido es un mejoramiento de la comunicación. A pesar de que se sigue vinculando al gobierno de Venezuela con la delincuencia organizada y el narcotráfico, lo que sigue presente en la mirada y en la retórica política del Departamento de Estado, más ahora con los 50 millones de dólares por la ‘captura vivo o muerto’ de Maduro. Ven demasiada tele.

Junto a lo anterior, también han regresado niños que habían sido secuestrados en EEUU y separados de sus padres, aunque aún hay 33 de ellos retenidos ilegalmente por Washington. No se descarta que Marco Rubio, en su aberrante obsesión por derrocar al gobierno de Venezuela (como todos los anticastritas de Miami), los quiera utilizar como moneda de cambio en favor de alguna de sus habituales fechorías. En este contexto, las licencias especiales a Chevron fueron restablecidos y la empresa volverá a operar en Venezuela aunque no está autorizada a pagar en efectivo al país.

A cambio, Venezuela tuvo que pagar un alto precio: debió liberar a 10 terroristas estadounidenses presos en el país y a una cantidad alta de terroristas venezolanos militantes de los partidos de la derecha radical que habían cometido delitos sancionados en el marco de la Constitución y las leyes. El propio Marco Rubio reconoció que no había razones para tener a los migrantes venezolanos presos en EEUU y que solo eran rehenes para buscar intercambiarlos con sus compatriotas. Incluso se ha sabido que uno de ellos es un asesino confeso que ya fue juzgado y condenado en España.

Finalmente, la política conducida por el enviado especial Richard Grenell se ha impuesto a la posición extremista de Marco Rubio. El interlocutor del gobierno de Venezuela ha estado en comunicación permanente con él. La posición de Grenell es que Venezuela no ha tenido una posición agresiva contra EEUU y que finalmente -en el marco de una visión de absoluto pragmatismo – ha asegurado que Venezuela jamás se ha negado a vender petróleo a EEUU, lo cual es totalmente cierto.

Tampoco se ha negado a repatriar los migrantes incluso utilizando aviones venezolanos para irlos a buscar liberando a Washington de pagar por esas operaciones que a estas alturas son casi diarias y que han traído un número cuantitativamente pequeño de migrantes de regreso al país pero que ha tenido un enorme impacto mediático, emocional y simbólico como expresión de la voluntad del gobierno de encarar esta situación que tuvo su origen en la designación de Venezuela, por parte de Obama, de ser una amenaza a la seguridad nacional de EEUU con las consecuentes repercusiones que ello ha tenido por más de diez años.

Por otro lado, se han puesto en evidencia las mentiras de Rubio. Dijo que la «liberación» de dirigentes terroristas asilados en la embajada de Argentina en caracas había sido una operación de fuerzas especiales de EEUU, cuando en realidad fue producto de una negociación con Grenell. Ahora, ha dicho que él presionó a Maduro para liberar a los estadounidenses presos cuando en realidad también fue obra de otro acuerdo con el enviado especial de Trump. Con ello también se ha debilitado y desacreditado aun más la posición de María Corina Machado, principal aliada de Rubio en Venezuela.

En este momento, en la lógica de Trump, Venezuela ha dejado de ser un problema y se está abocando a los que sí lo son (según su lógica) y por diferentes razones: México y Colombia por el narcotráfico y el envío de drogas a los voraces consumidores de EEUU y Brasil porque al ser una potencia industrial, compite con las empresas estadounidenses.

Cuando las circunstancias obligaron a Trump a entregarle el departamento de Estado a los neoconservadores y tuvo que nombrar a Rubio contra su voluntad en ese cargo, lo contrarrestó con el nombramiento de 24 enviados especiales que no responden a Rubio sino a él. Con estos enviados, que atienden los aspectos más importantes y estratégicos, Trump maneja lo sustancial de la política exterior de EEUU. De hecho ante, la pérdida de protagonismo del Departamento de Estado, Rubio se vio obligado a reducir su plantilla dejando fuera a centenares de diplomáticos de carrera y otros funcionarios.

A cambio, Trump le entregó a Rubio el manejo de la política hacia América Latina y el Caribe, que no reviste mayor interés para Trump y que en realidad está siendo manejada por el Pentágono a través del Comando Sur de las Fuerzas Armadas. En esa medida la región está recibiendo el impacto más fuerte del odio de quien Trump llamó «el pequeño Marco». En el caso de Venezuela, por ser un país petrolero, la agenda bilateral rebasa sus posibilidades por lo que cada vez más se va traspasando a Trump el poder de decisión, a través de Grenell.

En respuesta a los avances en la comunicación entre Venezuela y EEUU, y ante la desesperación de Rubio y su pérdida de protagonismo, el Departamento de Estado a través de la Oficina de Asuntos del hemisferio occidental declaró que el «Cartel de los Soles», una creación artificial de EEUU supuestamente conformada por altas autoridades de Venezuela, era una organización terrorista. A continuación, sindicó al presidente Maduro como jefe de ese engendro, acusándolo sin fundamento alguno de tener vínculos con el Tren de Aragua, otra organización delictiva destruida en Venezuela por la acción decidida del gobierno pero que Washington mantiene viva con su retórica a fin de argumentar a favor de su política contra Venezuela.

Así mismo, y para darle ámbito internacional a la idea, el Departamento de Estado ha agregado a una facción del Cartel de Sinaloa, acusada de ser una de las principales organizaciones que introduce droga en EEUU, como parte del imaginado triunvirato de poder mafioso que solo existe en la mente afiebrada y perversa de la extrema derecha terrorista de EEUU

La aceptación de esta aberración solo responde a las necesidades de Trump de mantener los equilibrios y sostener unidos a los contradictorios grupos que se han reunido, «pegados con chicle», en su administración.

(*) Sergio Rodríguez Gelfenstein, Consultor y analista internacional venezolano, Licenciado en Estudios Internacionales y Magister en Relaciones Internacionales por la Universidad Central de Venezuela.