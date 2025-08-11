Moscú, 11 Ago (Sputnik).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, apoya la fascistización de Europa al exigir que no se reconozcan los nuevos territorios rusos, declaró la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, en un artículo escrito para Izvestiya publicado este lunes.

En una entrevista con CBS News el domingo, el jefe de la Alianza Atlántica instó a abandonar el reconocimiento legal de nuevos territorios de Rusia. «Estados Unidos albergó embajadas de Lituania, Letonia y Estonia entre 1940 y 1991, reconociendo que la Unión Soviética controlaba esos territorios, sin aceptar nunca, en sentido jurídico, en sentido ‘de iure’, ese hecho», dijo.

Embajadas «improvisadas»

Por su parte, Zajárova afirmó que «el propio Rutte construyó una cadena histórica de degeneración del nazismo en neonazismo usando el ejemplo de Ucrania». La vocera recordó que «en las décadas de 1920 y 1930, como resultado de los golpes de Estado, los gobiernos fascistas locales llegaron al poder en Lituania, Letonia y Estonia con el apoyo de Alemania e Italia».

«En 1940 huyeron a Occidente y llegaron al poder las fuerzas de izquierda democrática que, habiendo recibido un mandato del pueblo en las condiciones del estallido de la Segunda Guerra Mundial, decidieron unirse a la URSS como repúblicas nacionales, es decir, en igualdad de condiciones con Rusia, Ucrania, Bielorrusia y otros», explicó.

Mientras, «cuando comenzó la Gran Guerra Patria, muchos soldados soviéticos de toda la Unión dieron sus vidas por la liberación del Báltico del nazismo«. Sin embargo, denunció que «en Europa y EE.UU. no les importó la elección democrática y libre de los [pueblos] bálticos», por lo que albergaron a los nazis que huyeron de la región.

«Los nazis estonios, con el apoyo de los aliados de Hitler, formaron su propio gobierno de bolsillo en Oslo, mientras que los lituanos y letones improvisaron embajadas en Washington, donde permanecieron durante toda la Guerra Fría. Subsistían con el dinero de los contribuyentes estadounidenses», añadió.

En este sentido, la portavoz indicó que «durante medio siglo, los estadounidenses apoyaron a estos parásitos, mientras que la Lituania, Letonia y Estonia soviéticas se desarrollaron, organizaron sus vidas, impulsaron sus economías, enriquecieron su cultura, celebraron festivales, competiciones y simplemente disfrutaron de la vida».

«Acompañamiento ideológico a la fascistización»

La diplomática rusa subrayó que «los estadounidenses no se avergonzaban en absoluto de que los herederos de los remanentes profascistas recibieran apoyo justo al lado de ellos y a sus expensas, a pesar de que la URSS había planteado repetidamente esta cuestión». «La propuesta de Rutte llama la atención por su inmoralidad, porque siente nostalgia por los verdugos del Holocausto, que en los países bálticos no se quedaron atrás en cuanto a la deshumanización de las personas, al igual que sus compañeros defectuosos en Ucrania occidental», enfatizó Zajárova.

En este sentido, señaló que Occidente «una vez más apostó por la creación de un cinturón agresivo de regímenes rusófobos en las fronteras occidentales de Rusia». Para ello, «pone a verdugos sangrientos en un pedestal y aprueba la destrucción de monumentos de quienes liberaron a Europa».

«La retórica de Rutte es parte del acompañamiento ideológico a esta fascistización de la parte occidental del continente y la movilización de los extremistas revanchistas», escribió la alta funcionaria.

Al final del artículo, la vocera de la Cancillería rusa cuestionó irónicamente: «¿Y cuándo, según el calendario, recibirá Rutte las cartas credenciales de los embajadores de Cataluña y Escocia?». (Sputnik)