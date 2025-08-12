Al menos 8 desaparecidos deja explosión en fábrica de explosivos en Brasil

Sao Paulo, 12 ago (Xinhua) — Al menos ocho personas desaparecidas dejó hoy martes la explosión en una fábrica de explosivos en el municipio de Quatro Barras, estado de Paraná, en el sur de Brasil, informó el Departamento de Bomberos.

La explosión ocurrió en la fábrica de la empresa Enaex Brasil, en la cual se encontraban en el momento ocho trabajadores, ubicada en el cordón industrial que rodea a la ciudad de Curitiba, capital del estado de Paraná.

El secretario de Seguridad Pública de Paraná, Hudson Teixeira, informó a la prensa que los trabajadores no habían sido localizados debido al incendio y a la destrucción en el lugar.

De acuerdo con un portavoz del Departamento de Bomberos, toda la fábrica y sus alrededores fueron aislados para prevenir nuevas explosiones.