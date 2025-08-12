Asesor de Presidencia brasileña destaca que diversificación comercial es la «nueva independencia»

Río de Janeiro, 12 ago (Xinhua) — El asesor especial de la Presidencia brasileña para asuntos internacionales, Celso Amorim, afirmó hoy que la diversificación de socios comerciales es la «nueva independencia» de Brasil.

En entrevista con una televisión local, el también excanciller brasileño sostuvo que Estados Unidos busca desestabilizar a Brasil y a otros Gobiernos progresistas de América Latina con el objetivo de subordinarlos a su área de influencia.

A su parecer, esta estrategia es una reedición de la Doctrina Monroe, formulada en el siglo XIX para establecer a todo el continente americano como zona de influencia exclusiva de Estados Unidos.

«Quieren considerar a América Latina, y en particular a Brasil, como parte de su patio trasero. Eso no lo vamos a aceptar», remarcó Amorim.

Para no ser el patio trasero de nadie, continuó, «tenemos que diversificar nuestros socios, porque la época de la autosuficiencia y la protección absoluta ya no existe. La diversificación es el nuevo nombre de la independencia».

Según el asesor presidencial, la diversificación económica brasileña debe incluir vínculos con África, la Unión Europea, el Mercosur y países de Asia.

Al defender la integración latinoamericana, Amorim recordó que esta sufrió un retroceso en los últimos años, y sugirió reactivar el Consejo Sudamericano de Salud y el Consejo Sudamericano de Defensa.