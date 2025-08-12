Aumenta a 155 cifra de muertos por fiebre de Lassa en Nigeria

Abuya, 12 ago (Xinhua) — El número de muertos por el brote de fiebre de Lassa en Nigeria aumentó a 155, con al menos tres víctimas mortales registradas en lo que va del mes, confirmaron las autoridades de salud pública del país.

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Nigeria (NCDC, siglas en inglés) señaló el lunes que desde principios de año se han registrado 825 casos confirmados y más de 6.520 infecciones sospechosas.

De acuerdo con el NCDC, la tasa de letalidad descendió ligeramente a 18,6 por ciento respecto al 18,7 por ciento del mes pasado. Al menos 21 de los 36 estados nigerianos han reportado casos, y los más afectados son Edo, Ondo y Ebonyi, en el sur, así como Bauchi y Taraba, en el norte. Un total de 105 áreas de gobiernos locales de las 774 del país han notificado infecciones este año.

La agencia observó un ligero descenso de los casos confirmados en comparación con el mismo período de 2024, pero indicó que la tasa de letalidad aumentó en comparación con el 17,6 por ciento del año pasado.

Añadió que las personas de entre los 21 y 30 años siguen siendo las más afectadas, con una proporción entre hombres y mujeres de 1:0,8.

A principios de este año, el NCDC consideró como desafíos clave el no solicitar atención sanitaria, los elevados costes del tratamiento en algunas zonas y la limitada concienciación en las comunidades con gran número de casos. La agencia activó un sistema multisectorial de gestión de incidentes para coordinar una respuesta a escala nacional.

La fiebre de Lassa se transmite principalmente a través de alimentos o enseres domésticos contaminados con orina o heces de roedores. La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto directo con la saliva, la orina o los excrementos de ratas infectadas.