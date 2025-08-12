Beijing emite alerta amarilla por fuertes lluvias

Beijing, 12 ago (Xinhua) — Beijing elevó su alerta por tormentas de lluvia a amarillo, el tercer nivel más alto, ya que se han pronosticado fuertes lluvias en muchas zonas de la ciudad para este martes en la noche.

El observatorio meteorológico de Beijing emitió la alerta a las 16:47 horas de hoy, previendo una precipitación por hora de más de 50 milímetros en distritos como Fangshan, Daxing, Tongzhou, Fengtai, Chaoyang, Shunyi, Pinggu, Huairou y Miyun en las próximas horas. Se prevé que la precipitación total en algunas áreas supere los 100 milímetros.

La alerta advierte sobre posibles torrentes de montaña, aludes de lodo y de tierra en zonas montañosas, así como inundaciones en áreas bajas.

Hasta las 17:30 horas, la Autoridad del Agua de Beijing y el Servicio Meteorológico de la capital emitieron una alerta amarilla por torrentes de montaña en diversos distritos suburbanos del norte y oeste de Beijing.

Las autoridades de control de inundaciones han advertido al público que no visite las zonas montañosas propensas a desastres geológicos porque se esperan más lluvias para esta semana.

China cuenta con un sistema de alerta meteorológica de cuatro niveles codificados por colores, en el que el rojo representa la alerta más grave, seguido del naranja, el amarillo y el azul.

Gansu registra 15 personas fallecidas

Los torrentes de montaña ocurridos en el distrito de Yuzhong, en la provincia noroccidental china de Gansu, habían dejado 15 personas muertas y 28 desaparecidas hasta el mediodía del lunes, según informaron hoy martes las autoridades de emergencia de la provincia.

Los aguaceros que provocaron los torrentes comenzaron a azotar Yuzhong, que se encuentra bajo la jurisdicción de Lanzhou, la capital provincial, así como otras áreas de esta ciudad, en la noche del 7 de agosto. Las precipitaciones alcanzaron los 220,2 milímetros al mediodía del 8 de agosto.

El Gobierno provincial inició una investigación y evaluación de la situación del desastre en Yuzhong, de acuerdo con una circular publicada el martes por el departamento provincial de gestión de emergencias.

Las autoridades municipales de Lanzhou informaron que se han elaborado planes preliminares para el reasentamiento de los residentes reubicados y la reconstrucción de las zonas afectadas.

Hasta el momento, se han enviado más de 5.000 rescatistas, quienes han sido divididos en 15 equipos de búsqueda y rescate, con la tarea de buscar de manera exhaustiva a los desaparecidos en 16 aldeas y un embalse local.