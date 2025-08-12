Casos de sífilis se duplican en Uruguay dejando en evidencia desigualdades sociales

Montevideo, 12 ago (Sputnik).- Uruguay, un país referente en América Latina en materia de acceso a la salud, enfrenta una «epidemia silenciosa» que preocupa a sus autoridades: los casos de sífilis se han duplicado y afectan a la población más pobre, dejando en evidencia las desigualdades sociales que todavía persisten en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades de transmisión sexual.

Así lo explicó a la Agencia Sputnik el subsecretario del Ministerio de Salud Pública (MSP), Leonel Briozzo, quien señaló que una característica marcada de la prevalencia de sífilis es que la mayoría de los casos se dan en el subsector público, que «atiende a la población con mayores dificultades socioeconómicas, perteneciente a los quintiles de ingresos uno y dos, y que enfrenta una mayor prevalencia de vulneración de derechos».

Asimismo, el jerarca remarcó que ha crecido la cantidad de bebés que nacen con esta patología e indicó que las estadísticas muestran una marcada inequidad de género.

Si bien los casos de sífilis son «considerablemente mayores en los varones», son las mujeres las que muestran mayores casos de recontagio, «un dato no menor a la hora de trazar estrategias», observó el especialista.

Por su lado, la integrante de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, la infectóloga Victoria Frantchez, dijo a la Agencia Sputnik, que la multiplicación de la enfermedad deja en evidencia un síntoma «claro» de desigualdad social y de fallas en el sistema sanitario.

Si bien la trasmisión sexual de la sífilis trasciende las clases sociales, las estadísticas muestran una «gran vulnerabilidad en mujeres que no acceden a los controles tempranos, por lo que no tienen un correcto diagnóstico ni acceso a prestaciones, lo que denota claramente una desigualdad muy importante», indicó la experta.

La multiplicación de los casos de sífilis en Uruguay es seguida con preocupación por la oficina local del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), según dijo a esta agencia el asesor en VIH y masculinidades de ese organismo, Juan José Meré, que llamó a abordar el problema con mayor «creatividad».

Cifras preocupantes

Según el boletín epidemiológico del MSP publicado el 28 de julio, la tasa de incidencia de sífilis en 2024 fue de 196,6 personas cada 100.000 habitantes (7.035 casos), cuando en 2020 ese índice se ubicó en 101,0 (3.566 casos).

En el aumento hubo un claro predomino de contagios en el sexo masculino, donde se registraron 204,8 casos cada 100.000 habitantes; además, el crecimiento se dio en mayor medida en los rangos etarios más jóvenes.

El incremento se registró tanto en la población general como en mujeres que se contagiaron durante el embarazo (sífilis gestacional) y niños recién nacidos que adquirieron la enfermedad de forma congénita.

En este sentido, se reportaron más de mil gestantes y 433 bebés con pruebas para sífilis positivas.

Briozzo señaló que las cifras en general muestran una situación «muy grave» e «implican un cambio radical en Uruguay», ya que en todos los grupos etarios se observó un incremento marcado de casos.

Una de las preocupaciones centrales es el aumento de casos de sífilis gestacional.

Estos contagios son detectados durante los controles prenatales que tienen «una aplicación muy eficiente» y permiten que 9 de cada 10 mujeres se «diagnostiquen bien», resaltó el jerarca.

También alarma la sífilis congénita, sobre todo en el sector público donde la tasa de incidencia casi se duplicó pasando de 168 cada 100.000 recién nacidos en el 2020, a 290 en el 2024.

«Estamos hablando de que en el sector público la cantidad de niños con sífilis triplica a la del sector privado, lo cual muestra una inequidad social vinculada con el ingreso y también con la vulneración de derechos de esta población», concluyó el subsecretario del MSP.

«Epidemia silenciosa»

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la sífilis es una infección causada por la bacteria Treponema pallidum que da lugar a una «morbilidad y mortalidad sustanciales».

Se transmite a través del contacto con úlceras infecciosas presentes en los genitales, el ano, el recto, los labios o la boca; asimismo, la madre puede contagiar al bebé durante el embarazo.

Frantchez indicó que se trata de una «epidemia silenciosa» porque no tiene síntomas al principio.

«La lesión primaria no da dolor. Muchas veces en los genitales internos no se ve. Puede quedar en la boca o en el ano, en hombres y mujeres. Entonces es muy difícil el diagnóstico. La única forma de detectarla es testear, por más que las personas sean asintomáticas», dijo la infectóloga.

Además, es una «enfermedad simuladora» ya que un tiempo después de la infección puede ocasionar síntomas como fiebre o lesiones en la piel similares a una alergia, que derivan en «diagnósticos erróneos».

La sífilis además puede generar afectaciones neurológicas y cardiovasculares.

«Hay que tener en cuenta que si bien en las personas adultas es un cuadro clínico que puede tener gravedad, en el recién nacido puede ser mortal. En los bebés impacta en el desarrollo del feto y una vez nacido, incluso puede provocar alteraciones muy graves», indicó Frantchez.

Los síntomas de sífilis generalmente empiezan 21 días después de la infección, pero pueden haber casos en los que la enfermedad se manifiesta en un plazo de hasta 90 días.

Según la OPS, aproximadamente el 40 por ciento de los bebés nacidos de embarazadas con sífilis no tratadas pueden nacer sin vida o morir a causa de la infección.

Captar a los varones

Por su lado, Meré señaló que ante la mayor incidencia de la enfermedad en varones es necesario implementar campañas que los saquen de la «invisibilidad» y los traigan hacia la atención en salud.

El sociólogo consideró que el sistema sanitario está «centrado básicamente» en el binomio mamá-bebé y no en la captación de varones, que es «muy compleja».

«Hay que pensar otra organización del sistema de salud para poder captar y lograr condiciones de acceso más favorables a los varones», indicó.

Frantchez coincidió en que los varones representan una «parte fundamental del problema».

«Muchas veces la mujer quiere tratarse, pero si no lo hace la pareja, existen reinfecciones. En estos casos, el tratamiento no solamente queda supeditado a la voluntad del hombre, que muchas veces no quiere hacerlo, sino que también a los equipos de salud que no podemos abordar bien estas situaciones. Si una mujer se atiende en un prestador, estando embarazada, su pareja debería tratarse en ese mismo momento independientemente de cual sea su prestador. Y eso significa derribar un montón de barreras», consideró la infectóloga.

Educación sexual

Por otra parte, Briozzo advirtió que existe una «banalización social» de la epidemia de sífilis.

«Hay una falta de percepción del riesgo. Esta situación también está acompañada de algunos déficits sistémicos, como fallas en la educación sexual integral a nivel de la enseñanza», dijo el funcionario.

«La educación sexual integral es fundamental porque permite disminuir las infecciones de transmisión sexual, la prevalencia de violencia y mejora el empoderamiento y la conciencia en las relaciones de las personas», agregó.

Meré ahondó en el tema y sostuvo que entre los varones no hay una «aceptación» del uso del condón como método preventivo, lo que hace que un tercio de los hombres se nieguen a usar uno.

«No es una cuestión de los varones uruguayos, sucede en los hombres latinoamericanos en general. Hay una serie de razones afectivas, sociales, culturales, que hace que el condón no se vea como una opción válida de cuidado. Teniendo en cuenta esas percepciones y esas prácticas, tenemos que actuar creativamente para encontrar soluciones», observó el sociólogo.

Meré indicó que es necesaria la educación sexual integral en todos los niveles de la enseñanza, incluyendo a los más pequeños, «donde hay que reafirmar que somos seres sexuales y sexuados, y que, por lo tanto, tenemos el privilegio de poder controlar nuestra sexualidad».

Asimismo, el experto consideró que las «masculinidades tradicionales» siguen «muy vigentes» y provocan «desigualdades profundas» en las relaciones sexuales que traen «violencia, imposición» y muchas veces la imposibilidad de que las mujeres puedan exigir el uso del preservativo. (Sputnik)