Centros de Recreo en Costa Rica: Inversión Social y Bienestar para los Afiliados

En Costa Rica durante muchos años varias instituciones públicas, y organizaciones de base asociativa, como colegios profesionales, sindicatos, asociaciones solidaristas y cooperativas, decidieron invertir en un centro o finca de recreo, como un espacio diseñado no para lucrar y rentabilizar, si no con el objetivo de ofrecer a sus afiliados, familiares e invitados, un lugar de esparcimiento, descanso y convivencia social. Estos centros suelen ubicarse en zonas estratégicas, equidistantes y con entornos naturales o áreas adaptadas para diversas actividades recreativas, deportivas y culturales.

La principal finalidad de estos espacios es brindar un servicio social y de bienestar a la población respectiva, alineándose a los objetivos de las organizaciones, de los cuales muchos se pueden enmarcar dentro de los siguientes:

– Mejorar la calidad de vida de los afiliados.

– Fomentar la integración entre los miembros y sus familias.

– Ofrecer un espacio accesible económica y geográficamente.

– Promover la salud física y mental mediante el deporte, la recreación y contacto con la naturaleza.

– Fortalecer el sentido de pertenencia hacia la organización.

Más allá de ser instalaciones físicas, representan una inversión en el bienestar integral, y los convierte en un valioso componente del salario emocional para los afiliados.

Parte del éxito de estos espacios ha sido la accesibilidad económica mediante tarifas reducidas, subsidiadas o incluso gratuitas para los afiliados, convirtiéndose en un beneficio altamente valorado, ya que permite disfrutar de un espacio seguro y familiar, sin representar una carga financiera. Además, de ser un incentivo para la afiliación y permanencia, al tiempo que ofrece la oportunidad de generar ingresos adicionales mediante el alquiler de las instalaciones a terceros para actividades, asegurando así su sostenibilidad y proyección a largo plazo.

Los centros de recreo más completos y desarrollados por este tipo de entidades, suelen contar con instalaciones y amenidades comunes como: Piscinas para adultos y niños, con áreas seguras y supervisión, canchas deportivas (fútbol, baloncesto, voleibol, tenis, y otros), ranchos para BBQ y áreas para actividades grupales, lagunas de pesca recreativa, servicio de alimentos y bebidas, parqueos amplios y seguros,, áreas de picnic con sombra y mobiliario adecuado, senderos y zonas verdes para caminatas o ciclismo recreativo, juegos infantiles y áreas de recreo para niños, y salones para eventos sociales, capacitaciones o convivios.

Sin embargo, lamentablemente la inversión en estos espacios cada vez es menor en nuestro país, siendo esta una realidad ajena al Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, en donde actualmente disponen de un centro de recreo democratizado, impecable, completo y diversificado, convirtiéndolo en uno de los mejores del país. Este colegio profesional ha decidido recientemente continuar desarrollando e invirtiendo en su centro de recreo, agregando más atracciones con ideas innovadoras, como la creación de una mini granja educativa con animales de especies menores, con la intención de que los niños de las personas colegiadas puedan divertirse y aprender; también se construirá un salón ecuménico para ser usado principalmente en diversas actividades relacionadas a la espiritualidad, siendo un espacio universal en la fe, por ejemplo: bodas, bautismos, meditación, rezos, ceremonias, entre otros.

El Centro de Recreo del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, ubicado en Cebadilla, de Turrúcares trasciende el simple ocio, y se convierte en un espacio que fortalece la cohesión social, mejora las relaciones interpersonales, y contribuye al desarrollo de la salud mental, alineándose con los objetivos de la organización.

(*) MBA. Ángel Jiménez Segura, Miembro de Junta Directiva del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica.