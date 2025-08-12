Chery alcanza nuevo hito en 2025: Entra al Top 250 del Fortune Global 500

El fabricante chino se consolida como uno de los actores más dinámicos de la industria automotriz global, con un crecimiento récord en ventas y tecnología.

San José, 12 Ago (Elpaís.cr).- En un año marcado por logros históricos, Chery ha escalado 152 posiciones en el ranking Fortune Global 500 2025, ubicándose en el puesto 233, lo que lo convierte en el fabricante de automóviles con el ascenso más rápido de la lista.

Además, la empresa alcanzó un hito sin precedentes: superar los 5 millones de vehículos exportados, consolidándose como la primera automotriz china en lograrlo.

Un vehículo Chery sale al mundo cada 27 segundos

Lo que comenzó en 2001 con un modesto pedido de 10 unidades se ha transformado en un fenómeno global. Para junio de 2025, Chery había cruzado la barrera de los 5 millones de exportaciones, respaldado por modelos estrella como el TIGGO 2, 4, 7 y 8, cada uno con más de un millón de unidades vendidas fuera de China.

En mercados exigentes como Europa, las ventas se dispararon 11 veces en el primer semestre del año, superando las 30.000 unidades, gracias a una estrategia de adaptación local que incluye cumplimiento normativo, competitividad y diferenciación.

Tecnología y seguridad: los pilares del éxito global

Chery no solo exporta autos, sino también innovación. Con 8 centros de I+D en el mundo y un enfoque en electrificación, la marca ha desarrollado su Chery Super Hybrid (CSH), un sistema híbrido de bajo consumo y alto rendimiento. Además, en 2025 presentó su AiMOGA Robot, marcando su liderazgo en la integración de IA y movilidad.

La calidad se valida con pruebas extremas: desde inmersión de baterías en agua salada en Indonesia hasta pruebas de resistencia en terrenos complejos de México y Sudáfrica, Chery se ha posicionado como sinónimo de seguridad y durabilidad.

De la expansión a la creación de valor

Más allá del volumen, Chery impulsa cadenas de valor locales. En mercados emergentes, fomenta la producción mediante ensamblaje CKD; en Europa, apuesta por alianzas estratégicas, como la revitalización de la española EBRO, que en solo seis meses lanzó tres modelos y abrió 50 puntos de venta.

Con 24 años en mercados internacionales, Chery ya no es solo una automotriz china, sino una empresa global que redefine la industria con tecnología, calidad y una visión sostenible.

Datos generales:

Desde su primer envío internacional de apenas 10 unidades en 2001, Chery ha construido una red global que hoy exporta a más de 80 países, con una presencia especialmente fuerte en América Latina, Oriente Medio y Europa.

Modelos clave : Los SUV TIGGO 2, 4, 7 y 8 han superado individualmente el millón de exportaciones.

Crecimiento en Europa : En el primer semestre de 2025, las ventas en el continente europeo se multiplicaron por 11 , superando las 30.000 unidades , gracias a una estrategia de adaptación a normativas y preferencias locales.

Producción localizada: La marca opera 16 plantas de producción fuera de China, incluyendo fábricas en Brasil, Rusia y Egipto, reduciendo costos y aumentando competitividad.

Tecnología híbrida y AI: La clave de la ventaja competitiva

Chery no solo vende autos, sino sistemas de movilidad avanzados. En 2025, presentó su plataforma Chery Super Hybrid (CSH), que combina tres tecnologías (PHEV, HEV y REEV) para ofrecer hasta un 40% menos de consumo de combustible que los motores tradicionales.

Además, la compañía dio un salto en inteligencia artificial con el lanzamiento de AiMOGA, un robot humanoide diseñado para integración en vehículos autónomos y servicios de movilidad inteligente.

Pruebas extremas de seguridad:

53 horas de inmersión de baterías en agua salada (Indonesia).

Pruebas de resistencia en desiertos y terrenos montañosos (México, Sudáfrica).

Certificaciones de seguridad Euro NCAP 5 estrellas para sus modelos en Europa.

Estrategia «In Somewhere, For Somewhere»: Más que ventas, creación de valor

Chery ha adoptado un modelo de expansión de alto valor, enfocado en:

Desarrollo industrial local: En países como México y Argentina, impulsa la producción mediante ensamblaje CKD (Completely Knocked Down), generando empleo y transferencia tecnológica. Alianzas en mercados maduros: Su joint-venture con la española EBRO permitió lanzar tres modelos en seis meses, posicionándose como una de las marcas de más rápido crecimiento en España. Sostenibilidad: Inversión en ESG (Environmental, Social, Governance), con metas de carbono neutralidad en sus plantas para 2035.

El futuro: Hacia la movilidad inteligente y autónoma

Para los próximos años, Chery apunta a: