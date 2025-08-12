China apoya a Brasil en la defensa de la soberanía nacional, dice Xi a Lula

Pekín, 12 ago (Sputnik).- China respalda a Brasil en la defensa de la soberanía nacional, afirmó el presidente Xi Jinping este martes en una conversación telefónica con el mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.

«China apoya al pueblo brasileño en la defensa de la soberanía nacional y respalda a Brasil en la protección de sus derechos e intereses legítimos», cita a Xi el Ministerio de Exteriores chino.

El mandatario chino subrayó que «todos los países deben unirse y oponerse con claridad al unilateralismo y al proteccionismo» y que «el mecanismo de los BRICS es una importante plataforma para consolidar el consenso entre los países del Sur Global» que deben trabajar juntos para «salvaguardar la equidad y la justicia internacionales, las normas básicas que rigen las relaciones internacionales y los derechos e intereses legítimos de los países en desarrollo».

Por su parte, Lula informó a Xi de los acontecimientos recientes en las relaciones de Brasil con Estados Unidos y la firme postura de su país en defensa de soberanía propia. Asimismo, elogió a China por su adhesión al multilateralismo, la defensa de las normas del libre comercio y su papel responsable en los asuntos internacionales.

Brasil está dispuesto a reforzar la comunicación y la coordinación con China en el marco de los BRICS y otros mecanismos multilaterales, oponerse a los actos de hegemonismo unilateral y salvaguardar los intereses comunes de todos los países, dijo el mandatario brasileño.

Según el ente diplomático chino, el presidente Lula afirmó que Brasil concede gran importancia a sus relaciones con China y espera fortalecer la cooperación bilateral, profundizar la alineación estratégica e impulsar un mayor desarrollo de los vínculos entre ambos países.

Las relaciones chino-brasileñas, según Xi, atraviesan por su mejor momento en la actualidad.

«China está dispuesta a trabajar con Brasil para aprovechar las oportunidades, fortalecer la coordinación y lograr una cooperación más beneficiosa para ambas partes, dando un ejemplo de solidaridad y autosuficiencia entre las grandes potencias del Sur Global, y construyendo conjuntamente un mundo más justo y un planeta más sostenible», señaló el presidente chino. (Sputnik)