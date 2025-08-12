China prohíbe importación de productos avícolas españoles por gripe aviar

Madrid, 13 Ago (Sputnik).- Las autoridades de China prohibieron la importación de productos avícolas desde España, tras la detección de brotes de gripe aviar altamente patógena en el país europeo.

La prohibición fue emitida por la Administración General de Aduanas, que, en un comunicado citado por el portal Agro de EFE, señala que la prohibición se da para «prevenir la propagación de la enfermedad y para proteger la seguridad y bioseguridad del ganado nacional».

La medida se aplica desde el pasado 7 de agosto y restringe las importaciones de productos avícolas y derivados, incluyendo a los procesados; además, la decisión contempla el tratamiento de todos los desechos animales o agrícolas que lleguen al gigante asiático en cualquier medio de transporte procedente de España.

Hasta ahora, Pekín no ha informado cuál será el plazo para que finalice la medida, que también establece castigos para quien viole las prohibiciones.

Pierde estatus

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España comunicó recientemente, según señala El País, que la nación europea ha perdido el estatus de país libre de Influenza Aviar ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

El pasado 18 de julio, la entidad informó sobre la detección de un foco de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) H5N1 en una granja de pavos en Badajoz; 10 días después, comunicó sobre otro en una granja de gallinas en Toledo; mientras que el 4 de agosto, se notificó acerca de otro foco más en aves cautivas, en un centro de recuperación de fauna silvestre localizado en el municipio de Gorliz, en la provincia de Vizcaya.

Hasta ahora, España llevaba poco más de dos años sin registrar ningún caso de la influenza aviar.

La suspensión impuesta al país europeo es similar a la que Pekín aplicó en mayo pasado a las importaciones de pollo brasileño, también por gripe aviar. (Sputnik)