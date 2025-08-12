CIMMYT y empresa china Zoomlion firman carta de intención en México para impulsar innovación agrícola global

México, 12 ago (Xinhua) — El Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y la empresa china Zoomlion Agricultural Machinery firmaron el lunes en México una carta de intención para fortalecer la cooperación en innovación agrícola.

El acto de firma, celebrado en la sede global del CIMMYT, en Texcoco, a 25 kilómetros al este de la Ciudad de México, reunió a representantes del mundialmente reconocido centro de investigación, de la Asociación de Amistad con el Extranjero de la provincia china de Hunan y la Embajada de China en México.

La ceremonia fue encabezada por la directora de Vinculación del CIMMYT, Sharon Burke, el director del Programa Global de Trigo, Flavio Breseghello, el presidente de la Asociación de Amistad con el Extranjero de la provincia china de Hunan, Sui Zhongcheng, y el embajador de China en México, Chen Daojiang.

Burke recordó en sus palabras previo a la firma de la carta de intención que el CIMMYT y China mantienen «una amistad que se extiende por 50 años» y destacó que la firma abre «una dirección muy prometedora para ambos países».

Añadió que, como enseñó el cofundador del CIMMYT Norman Borlaug, «la comida es paz, seguridad y agricultores, y seguimos actuando en ese espíritu».

Breseghello, por su parte, resaltó las oportunidades de cooperación identificadas durante su reciente visita a China en julio.

«No hay desarrollo agrícola sin un cierto nivel de mecanización», dijo, y subrayó que la tecnología china puede adaptarse bien a los países donde opera el CIMMYT.

Sui destacó que Hunan es «una de las principales provincias agrícolas y productoras de grano», y expresó su confianza en que la colaboración entre el CIMMYT y Zoomlion permitirá «profundizar el intercambio y la cooperación» en maquinaria y ciencia agrícola.

El embajador Chen calificó la alianza como «de gran alcance», pues permitirá al CIMMYT integrar maquinaria avanzada y eficiente, y a Zoomlion «probar y optimizar la adaptabilidad de sus productos» en diversos entornos.

Subrayó que esta cooperación es «otro hito importante en la cooperación agrícola China-México» y «aportará sabiduría y fuerza chinas a la causa de la seguridad alimentaria global».

Las partes coincidieron en que la unión de capacidades científicas y tecnológicas con innovación en maquinaria contribuirá a transformar la investigación en productividad, beneficiando a agricultores de todo el mundo.

Con presencia en más de una docena de países, el CIMMYT es una institución líder a nivel mundial en investigación agrícola, dedicada al desarrollo de variedades mejoradas de maíz y trigo, así como a la generación de innovaciones para una agricultura sostenible y resiliente.

Zoomlion Agricultural Machinery, con sede en Hunan, China, es uno de los principales fabricantes globales de maquinaria agrícola, reconocido por su tecnología avanzada y equipos adaptables que contribuyen a mejorar la productividad y eficiencia en el campo.