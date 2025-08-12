Confederación indígena de Ecuador rechaza «amedrentamiento» a la Corte Constitucional

Quito, 12 ago (Sputnik).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) rechazó el martes las acciones para amedrentar a la Corte Constitucional (CC) durante una marcha encabezada por el presidente Daniel Noboa.

«Rechazamos este acto de amedrentamiento y presión política contra la CC, propio de regímenes autoritarios. La exhibición pública de los jueces constituye una amenaza directa a su independencia, pone en riesgo su integridad y vulnera la separación de funciones establecida en la Constitución», expresó la Conaie en un comunicado.

La mayor organización indígena de Ecuador denunció que existe una «ofensiva» contra el máximo órgano de justicia constitucional para condicionar sus decisiones sobre leyes y decretos que atentan contra los derechos de los pueblos, la naturaleza y la ciudadanía.

«Los verdaderos responsables de esta crisis son el Gobierno, cuyos proyectos de ley son abiertamente inconstitucionales, y los asambleístas que aprueban normas que desconocen principios básicos del derecho constitucional», aseveró la Conaie.

El mensaje señala que la inseguridad no se combate con ilegalidades ni con el debilitamiento de la justicia constitucional y que la CC no es la causante de la inseguridad.

«La inseguridad no puede ser utilizada como pretexto para imponer una agenda política autoritaria contraria al orden constitucional», precisó.

La Conaie alertó que ahora «se intenta intimidar a la Corte, mañana puede ser cualquier sector que se oponga a las políticas del régimen», por lo cual llamó a defender «la independencia de funciones, la democracia y frenar el avance del autoritarismo».

Noboa marchó para que la CC permita la vigencia total de la Ley de Inteligencia, la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública, demandadas por inconstitucional, las cuales el Gobierno considera clave para enfrentar la inseguridad en el país, en un contexto de conflicto armado interno, vigente desde 2024.

«No estamos para atropellar a nadie; nosotros seguimos el mandato del pueblo y la mayoría quiere resultados, la mayoría quiere paz; la mayoría quiere unas fuerzas del orden fuertes que actúen contra la delincuencia y que los derechos de las personas que hacen las cosas bien estén siempre respetados», aseveró el mandatario.

El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, declaró que los ataques gubernamentales contra la CC «son inaceptables», y la organización Amnistía Internacional señaló que dicha instancia «debe operar sin presiones políticas». (Sputnik)