Defensoría investiga atrasos y sobrecostos en proyectos de agua y saneamiento de la GAM

San José, 12 ago (Elpaís.cr).- La Defensoría de los Habitantes mantiene bajo investigación la gestión de los proyectos de inversión del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en el Gran Área Metropolitana (GAM), con énfasis en obras de abastecimiento de agua potable y saneamiento que figuran como prioritarias para la región.

Del análisis de información remitida por el AyA, así como de datos públicos de la Contraloría General de la República, el ente defensor identificó rezagos significativos en la ejecución de varias iniciativas, algunas con más de una década de atraso o sin avances desde su aprobación. También se detectaron incrementos sustanciales en los costos, que en ciertos casos alcanzan hasta el 100% respecto a lo presupuestado originalmente.

La Defensoría advirtió, además, que varios proyectos concluidos no han sido capitalizados, lo que impide que dichas inversiones se reconozcan en la estructura tarifaria del servicio. Esta omisión repercute en los ingresos institucionales y, a la larga, en la sostenibilidad financiera de la entidad. Por ello, solicitó al AyA información complementaria para esclarecer las causas y verificar que existan procesos claros de planificación, priorización y ejecución de la inversión pública.

Según la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), los atrasos, cancelaciones, aumentos de costos y la falta de capitalización han obstaculizado la incorporación de estas obras en los procesos de ajuste tarifario. La situación ha limitado la capacidad del AyA de mantener un equilibrio financiero, advirtiendo que, de no atenderse, podrían ser necesarios ajustes tarifarios extraordinarios más altos en el futuro.

No obstante, la Defensoría recalcó que un incremento de tarifas, por sí solo, no garantiza eficiencia si no se acompaña de una gestión transparente y un uso óptimo de los recursos.

A esta problemática se suma el fenómeno del “agua no contabilizada”, que incluye fugas, pérdidas físicas e infraestructura obsoleta. Cifras del AyA señalan que en 2021 solo el 41% del agua producida fue facturada, lo que implica que cerca de seis de cada diez litros se pierden antes de llegar a los usuarios.

La investigación en curso buscará determinar si el AyA dispone de mecanismos efectivos para garantizar el uso responsable y transparente de los fondos destinados a infraestructura, y si su ejecución se ajusta al derecho humano al agua y a los principios de una gestión pública responsable. De encontrar deficiencias, la Defensoría emitirá recomendaciones para fortalecer la capacidad institucional y asegurar el acceso universal y asequible al agua potable y al saneamiento.