El Cairo, 13 ago (Xinhua) — Una delegación de Hamás llegó el martes a la capital egipcia para abordar la reanudación de las conversaciones de alto el fuego en Gaza, con miras a alcanzar un acuerdo temporal de tregua de 60 días, informó el canal de televisión egipcio Al Qahera News.

Egipto está realizando intensos esfuerzos con todas las partes involucradas para reanudar las negociaciones de alto el fuego y lograr una tregua en la Franja de Gaza, aseguró el canal citando a una fuente oficial egipcia.

La fuente confirmó que una delegación de líderes de Hamás, encabezada por Khalil al Hayya, arribó a Egipto para mantener consultas con funcionarios egipcios sobre las negociaciones de alto el fuego en Gaza, y subrayó que la visita tuvo lugar tras un período de estancamiento en dicho proceso.

Más temprano el martes, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que considera que las posibilidades de lograr un alto el fuego parcial y un acuerdo para la liberación de rehenes con Hamás ya no son viables.

En una entrevista con la emisora israelí i24, Netanyahu dijo que la posibilidad de alcanzar un acuerdo parcial «ha quedado atrás».

Israel lleva a cabo una ofensiva a gran escala en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023, tras un ataque sin precedentes del movimiento Hamás contra el sur de Israel, el cual, según las autoridades israelíes, provocó la muerte de 1.200 personas y el secuestro de rehenes.

La ofensiva israelí ha causado la muerte de más de 61.000 palestinos, según las autoridades sanitarias de Gaza, además de una amplia destrucción de edificios e infraestructuras.