Detienen en Brasil a dos influyentes empresarios y a un inspector tributario por red de corrupción fiscal millonaria

Sao Paulo, 12 ago (Xinhua) — Dos de los empresarios más destacados de Brasil y un auditor fiscal del sistema tributario fueron detenidos hoy martes, acusados de liderar una red de corrupción y sobornos para evadir impuestos por un monto cercano a los 1.000 millones de reales (unos 185 millones de dólares), informó el Ministerio Público de Sao Paulo (sureste).

Los arrestados son Sidney Oliveira, propietario de la farmacéutica Ultrafarma, y Mario Gomes, director y accionista de la cadena de electrodomésticos Fast Shop.

El tercer detenido es Artur Gomes da Silva Neto, supervisor de la Dirección de Fiscalización del ente recaudador de impuestos del estado.

De acuerdo con el Grupo Especial de Trabajo para la Represión de Delitos Económicos (GEDEC), del Ministerio Público de São Paulo, el auditor manipuló procesos administrativos para favorecer a las empresas en el pago de créditos fiscales. A cambio, los empresarios habrían pagado sobornos de manera sistemática desde 2021.

La investigación señala que Ultrafarma y Fast Shop contrataron una compañía fachada, registrada a nombre de la madre del auditor, para canalizar los pagos ilícitos bajo la apariencia de servicios privados de asesoría impositiva tributaria.

Los implicados podrían enfrentar cargos por corrupción activa y pasiva, organización criminal y lavado de dinero. La policía llevó a cabo allanamientos en los domicilios de los detenidos como parte del operativo.