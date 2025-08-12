Ejército de China expulsa a un destructor estadounidense de aguas territoriales cerca de Huangyan Dao

Beijing, 13 ago (Xinhua) — El ejército de China expulsó hoy miércoles al destructor estadounidense Higgins que se internó ilegalmente en aguas territoriales cerca de Huangyan Dao de China, informó un portavoz militar.

He Tiecheng, vocero de la Armada del Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación de China, informó que el comando organizó fuerzas para rastrear, monitorear, emitir advertencias y expulsar legalmente al buque de guerra estadounidense, que ingresó a las aguas territoriales cerca de Huangyan Dao sin autorización del Gobierno chino.