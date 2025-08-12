Hay dudas de que UE y Zelenski respeten un acuerdo impulsado por Trump y Putin

Montevideo, 13 ago (Sputnik).- Es probable que la Unión Europea (UE) y el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, no respeten un posible acuerdo al que puedan llegar los mandatarios Vladímir Putin (Rusia) y Donald Trump (EEUU) durante su próxima cumbre, dijo a la Agencia Sputnik el político y analista uruguayo Ismael Blanco.

«Soy pesimista en que los líderes de Occidente, de la UE, y sobre todo quienes hoy están dirigiendo el poder político en Ucrania respeten cualquier acuerdo entre Trump y Putin. Esa es mi única duda y mi única tesis de que este acuerdo fracase, no por las partes que se reúnen, sino por los que no van a estar en ese encuentro», dijo Blanco, integrante de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del oficialista Frente Amplio (centroizquierda).

Blanco, dirigente del Nuevo Espacio en la mesa política del Frente, sostuvo que Zelenski ha hecho «todo lo posible» para que fracase cualquier tipo de negociación que implique el inicio del proceso de paz.

«Esta cumbre es un gran paso hacia lo que podría ser una salida a la guerra que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) le plantea a Rusia en Ucrania. Pero las alertas surgen a partir del posicionamiento del resto de la UE, porque sus líderes han actuado en los últimos años como belicistas más que como representantes de una unión económica», indicó.

De todas maneras, en el caso de que se avance el acuerdo entre Putin y Trump, «quienes no asuman una política de distensión tendrán un costo político muy grande y entrarán en una fase de descomposición importante. Ante la opinión pública internacional, quedará claro quién quiere la paz y quiénes no», destacó.

Trump y Putin tienen previsto reunirse a solas el próximo viernes en Alaska, en medio de alertas desde Moscú sobre provocaciones preparadas por Ucrania para socavar las conversaciones entre los líderes de Rusia y EEUU.

A su vez, los líderes de UE se comprometieron este martes a mantener las sanciones en vigor contra Rusia e introducir restricciones adicionales con tal de alcanzar «una paz justa y duradera y la seguridad para Ucrania».

Complejo militar industrial

Por otro lado, Blanco consideró que otro de los obstáculos para una paz en Ucrania son los intereses del complejo militar industrial de Occidente.

«La industria militar ha sido la que ha tenido el factor preponderante. (…) No ve atractiva la finalización de esta guerra», remarcó el dirigente, al tiempo que destacó que Trump se enfrenta a una «contradicción» entre cumplir con sus promesas de campaña, entre las que se encuentra la finalización del conflicto en Ucrania, y enfrentarse al complejo militar industrial de EEUU.

A pesar de esta disputa en el propio Gobierno de EEUU, entre sectores «belicistas» y aquellos que pretenden finalizar el conflicto, Blanco consideró que los esfuerzos en materia de mediación impulsados por Trump son «positivos».

Blanco valoró que, a diferencia de la administración de Joe Biden (2021-2025), Trump desde el primer momento planteó que era necesario acabar con esta guerra: «Yo creo que eso es positivo y es importante», indicó.

Sostuvo que Trump tiene un «estilo confuso y contradictorio», sobre todo porque carece de una «base sólida» en su propio partido.

«No hay un camino claro lineal de sus declaraciones y sus amenazas tampoco abonan a generar el mejor de los climas. Yo creo que Rusia eso lo entiende, lo tiene claro, sabe cuál es el estilo de este liderazgo, lidia con él, pero en definitiva, lo más importante es que más allá de todas estas contradicciones, hay un «partener», una contraparte que está dispuesta después de tres años a sentarse con Putin a intentar buscarle un punto de cierre al conflicto. Por lo tanto, en ese sentido, lo valoro positivo», concluyó.

Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 una operación militar especial en Ucrania, cuyos objetivos, según Putin, son proteger a la población de «un genocidio por parte del régimen de Kiev» y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este. (Sputnik)